В Одессе задержаны двое рекэтиров, вымогавших ежемесячную "дань" у предпринимателя, - Нацполиция. ФОТО
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Судимые за тяжкие преступления жители Одессы 27 и 33 лет требовали у местного предпринимателя ежемесячно платить им "дань" в размере 400 долларов за так называемое крышевание. За невыполнение своих требований угрожали потерпевшему насилием и уничтожением имущества, принадлежащего ему.
Мужчина обратился в полицию. В течение двух месяцев сотрудники уголовного розыска собрали доказательную базу вины злоумышленников, документируя получение ими денег. 5 мая при силовой поддержке спецназовцев фигурантов задержали.
У вымогателей изъяли средства, полученные преступным путем, и другие вещественные доказательства. Действия правонарушителей следствием квалифицированы как вымогательство. Сейчас фигуранты задержаны в порядке ст.208 Уголовного кодекса Украины. За содеянное злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.