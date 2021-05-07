В Донецкой области перезахоронили 99 воинов, погибших в годы Второй мировой войны. ФОТОрепортаж

Сегодня, 7 мая, в поселке Никольское Святогорской территориальной общины Донецкой области состоялось перезахоронение 99 воинов, погибших в годы Второй мировой войны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Со всеми воинскими почестями перезахоронили останки 99 воинов 9-й и 12-й армий, 3-й и 8-й гвардейской армии, погибших в боях при освобождении Краматорского района в 1941-1943 годах.





Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Детей в России заставили изображать надгробия солдат, погибших во время Второй мировой войны. ФОТО

Среди всех, по найденным медалями, капсулам, бумажным фрагментам документов поисковики идентифицировали восемь военных:

Машкин Николай Иосифович, 1923 г.р., гвардии младший сержант, 2-я гвардейская мотобригада

Леонов Иван Петрович, 1923 г.р., 390-я гвардейская стрелковая дивизия

Ладыгин Михаил Сергеевич, 1921 г.р., 79-я гвардейская стрелковая дивизия

Кочнев Р.А. 1912 г.р. (надпись на ложке)

Тагеньев (надпись на ложке)

Е.А.И. (надпись на гильзе)

Л.И.В. (надпись на бритве)







Среди установленных имен - гвардии лейтенант 12 гвардейского стрелкового полка 39-й гвардейской стрелковой дивизии Бозорбаев Укекбай, 1913 года, г.р., награжден медалью "За отвагу". Останки погибшего и личные вещи воина передали военному атташе при Посольстве Республики Казахстан в Украине полковнику Нуржану Омарову, который заверил присутствующих, что семья погибшего воина будет уведомлена и останки будут похоронены со всеми воинскими почестями в Казахстане.

Также читайте: Ветераны Второй мировой в Туркменистане сдают деньги на подарки, которые им "подарит" президент Бердымухамедов

Присутствующие почтили павших минутой молчания и возложили цветы к братской могиле.