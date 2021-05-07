Строительство самой высокой подпорной стенки Украины завершается на Закарпатье, - ОГА. ФОТОрепортаж

Работы по созданию самой высокой подпорной стенки в Украине на трассе государственного значения Н-09 Мукачево - Рахов - Ивано-Франковск - Львов в Закарпатской области близятся к завершению.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Закарпатской ОГА.

"Теперь село Круглый в Раховском районе будет известной точкой на карте украинских дорог, ведь именно здесь построили самую высокую подпорную стенку страны. ... Эта конструкция будет 6 м в высоту и 200 м в длину. Она будет защищать дорожное полотно со стороны реки", - заявил первый заместитель главы Закарпатской ОГА Мирослав Билецкий.

Отмечается, что строительство стены в рамках президентской программы "Большая стройка" сделало возможным расширение дороги до 8 м и обустройство обочины. Данное сооружение позволит сохранить дорогу в сложных горных условиях: с одной стороны трассы расположен высокий берег 8-10 м, с другой - крутая гора. На этом участке часто сходят снежные лавины, а во время наводнений уровень воды в реке может достигать 5 м.

Кроме того, на Раховщине продолжается строительство других трех подпорных стенок. После их сооружения начнется восстановление дорожного полотна.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил, что вся сеть дорог между городами, за которую отвечает Укравтодор, может быть восстановлена ​​до конца 2023 года.

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