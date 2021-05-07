Память украинских жертв нацизма почтили в Берлине. ФОТОрепортаж

Посольство Украины в Федеративной Республике Германия в седьмой раз организовало церемонию почтения памяти украинских жертв Второй мировой войны в центре Берлина, возле монумента советским воинам в Тиргартене.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

В возложении венков и цветов приняли участие представители федерального правительства, Бундестага, власти Берлина и земли Бранденбург, послы и военные атташе ряда стран, представители украинской общины.

Церемонию посетил также 93-летний житель Винницы Семен Клейман, который был мобилизован в 1943 году, воевал в составе Второго Украинского фронта, был дважды ранен. На фронт, рассказал Клейман, он ушел в 17 лет, закончил войну в Чехословакии, освобождал Прагу.

"Это была самая страшная самая кровопролитная война. Мы очень большую цену заплатили. Не может больше такой войны быть. Надеюсь, что все политики будут умные и не допустят, чтобы еще разгорелась такая война", - сказал ветеран.

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Минутой молчания присутствующие почтили 60 млн жертв, погибших в военные годы, среди которых более 8 млн украинцев.

"Здесь сегодня мы чествовали только воинов Красной армии, тех, кто воевали и освобождал Европу от нацизма. Но в Германии мало кто знает об огромных жертвах среди мирного населения. В Украине - это более 5 млн человек погибли, из них полтора миллиона украинских евреев", - сказал журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

Он активно отстаивает идею создания в центре Берлина отдельного памятника украинским жертвам нацизма, чтобы немецкое общество поняло огромную историческую ответственность перед нашим народом.

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Он отметил, что против захватчиков в рядах Красной армии боролись более 6 млн украинцев, а 250 тыс. - в вооруженных силах антигитлеровской коалиции. Все души убитых солдат и гражданских заслуживают вечную память и уважение. В Германии, заметил дипломат, до сих пор существует огромная белое пятно относительно той огромной цены, которую украинский народ заплатил за освобождение Европы от нацизма.































