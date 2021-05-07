Мид РФ уполномочен заявить, реформатор, "плюсы" СССР. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Это и есть реформы?

Читайте на "Цензор.НЕТ": СМИ опубликовали рейтинг 100 богатейших украинцев: За год состояние Ахметова выросло почти в три раза

Ежели человек вченый, то только вперед...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский заверил Блинкена в активном внедрении реформ в Украине: Не понимаю, что такое откат назад, обычно я иду только вперед

Мид РФ уполномочен заявить...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запад не может "смириться с очевидными успехами российской экономики", - Захарова

Небольшая истерика

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко о встрече Блинкена с главами фракций ВР: Американская сторона подняла вопрос доведения до конца антикоррупционных дел, в том числе и дела "ПриватБанка"

Урок окончен?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блинкен применил к отношениям с Украиной подход "жесткой любви", - Washington Post

Внезапно

Совпадение?

- Это сироты

"Плюсы" СССР

Зарождение путинизма

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