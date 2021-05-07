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Мид РФ уполномочен заявить, реформатор, "плюсы" СССР. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

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Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Мид РФ уполномочен заявить, реформатор, плюсы СССР. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Это и есть реформы?

Читайте на "Цензор.НЕТ": СМИ опубликовали рейтинг 100 богатейших украинцев: За год состояние Ахметова выросло почти в три раза

Мид РФ уполномочен заявить, реформатор, плюсы СССР. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Ежели человек вченый, то только вперед...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский заверил Блинкена в активном внедрении реформ в Украине: Не понимаю, что такое откат назад, обычно я иду только вперед

Мид РФ уполномочен заявить, реформатор, плюсы СССР. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Мид РФ уполномочен заявить...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запад не может "смириться с очевидными успехами российской экономики", - Захарова

Мид РФ уполномочен заявить, реформатор, плюсы СССР. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Небольшая истерика

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Мид РФ уполномочен заявить, реформатор, плюсы СССР. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Урок окончен?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блинкен применил к отношениям с Украиной подход "жесткой любви", - Washington Post

Мид РФ уполномочен заявить, реформатор, плюсы СССР. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Внезапно

Мид РФ уполномочен заявить, реформатор, плюсы СССР. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Совпадение?

Мид РФ уполномочен заявить, реформатор, плюсы СССР. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

- Это сироты

Мид РФ уполномочен заявить, реформатор, плюсы СССР. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

"Плюсы" СССР

Мид РФ уполномочен заявить, реформатор, плюсы СССР. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Зарождение путинизма

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  • Артм Воронцов
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  • Топ Ган
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    Мид РФ уполномочен заявить, реформатор, "плюсы" СССР. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9437
  • Перехватчик
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