Мид РФ уполномочен заявить, реформатор, "плюсы" СССР. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Это и есть реформы?
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Ежели человек вченый, то только вперед...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский заверил Блинкена в активном внедрении реформ в Украине: Не понимаю, что такое откат назад, обычно я иду только вперед
Мид РФ уполномочен заявить...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Запад не может "смириться с очевидными успехами российской экономики", - Захарова
Небольшая истерика
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Урок окончен?
Читайте на "Цензор.НЕТ": Блинкен применил к отношениям с Украиной подход "жесткой любви", - Washington Post
Внезапно
Совпадение?
- Это сироты
"Плюсы" СССР
Зарождение путинизма
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