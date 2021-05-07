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Фигурант "дела Сенцова" Чирний вернулся в Украину. ФОТО

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Политзаключенный Алексей Чирний вернулся 7 мая в Украину из России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

"Наш Алексей Чирний возвращается домой. Только что услышала голос Алексея по телефону. Это был его первый его разговор на украинском языке за семь лет. Семь лет российских тюрем в Магадане, Москве и Батайске", – отметила она.

Джапарова напомнила, что Чирний крымчанин, украинский ученый, преподаватель военной истории Симферопольского института культуры, кандидат исторических наук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фигурант "дела Сенцова" Чирний вышел на свободу спустя 7 лет заключения в РФ, - Денисова

Фигурант дела Сенцова Чирний вернулся в Украину 01
Фигурант дела Сенцова Чирний вернулся в Украину 02

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Топ комментарии

  • Чайка Київ
    З поверненням !
  • Дмитрий Шкицкий
    Почему он то!? Того они сразу отпустили после нужных показаний. Даже сажать особо не стали. Вроде, Афанасьев фамилия того кто дал показания на Сенцова. Или какая-то похожая, но что-то типа того...
    А этот парень 7лет строгача оттрубил по Магаданам и прочим Воркутам...
  • Фрол Медвепут d1caba8f
    Сподіваюсь, що у притомному стані і доброму гуморі. А не так, як повернулася "Гадя" Савченко.
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