Фигурант "дела Сенцова" Чирний вернулся в Украину. ФОТО

Политзаключенный Алексей Чирний вернулся 7 мая в Украину из России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

"Наш Алексей Чирний возвращается домой. Только что услышала голос Алексея по телефону. Это был его первый его разговор на украинском языке за семь лет. Семь лет российских тюрем в Магадане, Москве и Батайске", – отметила она.



Джапарова напомнила, что Чирний крымчанин, украинский ученый, преподаватель военной истории Симферопольского института культуры, кандидат исторических наук.

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