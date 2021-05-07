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Житель Харьковщины выкопал на огороде 163 снаряда времен Второй мировой войны. ФОТО

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Артснаряды и минометные мины были закопаны в землю буквально в 20 метрах от дома мужчины.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

Житель с. Мироновка Беляевской ОТГ копал землю в огороде и увидел ящик с 50-миллиметровыми минометными минами. Мужчина сразу обратился к спасателям. Те приехали на вызов и подтвердили, что обнаруженное - действительно минометные мины.

"Прибывшие на место пиротехники Межрегионального центра провели обследование прилегающей территории и насчитали там 163 единицы боеприпасов: 10 арт-снарядов диаметром 45 мм, и 153 минометные мины диаметром 50 мм", - сказано в сообщении спасателей.

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Все найденные в огороде боеприпасы сотрудники ГСЧС вывезли и подорвали в безопасном месте.

Житель Харьковщины выкопал на огороде 163 снаряда времен Второй мировой войны 01
Житель Харьковщины выкопал на огороде 163 снаряда времен Второй мировой войны 02
Житель Харьковщины выкопал на огороде 163 снаряда времен Второй мировой войны 03
Житель Харьковщины выкопал на огороде 163 снаряда времен Второй мировой войны 04

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Топ комментарии

  • ПП Уксусов
    Охренеть, находочка!...
  • Igr 44
    судя по калибрам это немецкие боеприпасы. Качество упаковки и сохранности на высоте.
  • рихард зомби
    Гарно, що не став колупати.
    І чому би їх не повернути власнику в обмін на нові?
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