На Днепропетровщине состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь погибшего весной 2020 года воина 93-й ОМБр Леонида Скакуненко (позывной Барон). ФОТОрепортаж

В пятницу, 7 мая, в селе Лиховка Пятихатского района Днепропетровской области на территории местной школы состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь Леонида Леонидовича Скакуненко (позывной Барон), 22.04.1987 года рождения, солдата, наводчика 93-й отдельной механизированной бригады, который погиб 12 апреля 2020 в районе села Желобок Новоайдарского района Луганской области от смертельных осколочных ранений, полученных во время гранотометного обстрела позиций ВСУ наемниками РФ.

Об этом говорится на официальной фейсбук-странице Пятихатской районной государственной администрации, сообщает Цензор.НЕТ.

"Низко склоняем головы ...

Председатель райгосадминистрации Евгений Глазырин, военный комиссар Владимир Гречуха, поселковый голова Лариса Савченко, председатель Пятихатской организации ОО "Семейный круг погибших героев" Надежда Колотвина, жители громады приняли участие в открытии мемориальной доски пехотинцу 93-й ОМБр "Холодный Яр" Леониду Скакуненко (позывной "Барон").

... Леонид Скакуненко по военной специальности был "наводчиком", служил в механизированном батальоне с сентября 2017 года. Боец родился 22 апреля 1987 года в селе Лиховка Пятихатского района Днепропетровской области. Имел среднее образование. В 2014 году был призван в Национальную гвардию по мобилизации. После чего подписал контракт с девяносто третьей бригадой "Холодный Яр", в составе которой воевал три ротации. Участвовал в боевых действиях в Новотроицком, Новоселовке Второй, в окрестностях Крымского ...

Вечная память героям!", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мемориальную доску погибшему на Донбассе воину Владимиру Лайкову открыли на Днепропетровщине. ФОТО







































