Банда мошенников-гастролеров, действовавших по схеме "ваш родственник в беде", задержана на Киевщине, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Киевской области.
"Вместе с наличными воры забирали из домов пожилых людей и ценное имущество. Полученные мошенническим способом средства злоумышленники перечисляли на банковскую карточку координатора. Кроме уже привычной преступной схемы "ваш родственник в больнице", злоумышленники использовали и новые сценарии мошенничества.
Так, в конце апреля в полицию поступило сообщение от 82-летней жительницы города Кагарлык о том, что ей позвонил неизвестный и заверил, что ее сын за рубежом попал в аварию, был доставлен самолетом в Украину и нуждается в срочной операции. В конце концов, потерпевшая отдала мошенникам наличные на сумму свыше 100 000 гривен.
Еще к одной потерпевшей злоумышленники приехали после полуночи и забрали у бабушки полторы тысячи долларов и 12 000 гривен", - отмечается в информации.
Работники управления уголовного розыска полиции Киевщины вместе с сотрудниками Обуховского районного управления полиции задержали двух непосредственных исполнителей мошеннической схемы. Иностранцы 35-ти и 36-ти лет направлялись с похищенным имуществом с места совершения преступления в столицу. Оба ранее имели проблемы с законом.
"Правоохранители провели ряд розыскных мероприятий и задержали злоумышленников в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
Следствие продолжается. Полиция Киевщины устанавливает других возможных пострадавших по данному делу", - подчеркивается в сообщении.