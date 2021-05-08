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Зеленский и послы стран G7 и ЕС на Луганщине почтили память погибших в годы Второй мировой войны. ФОТОрепортаж

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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Луганскую область почтил память погибших в годы Второй мировой войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Во время рабочей поездки в Луганскую область президент Владимир Зеленский посетил Мемориальный комплекс "Украина – освободителям" в пгт Меловое, где в братской могиле похоронено 2814 воинов. По случаю Дня памяти и примирения и накануне Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне глава государства возложил цветы к Вечному огню и почтил погибших в боях за родную землю", - указывается в сообщении.

Память погибших почтили также глава Офиса президента Андрей Ермак, его заместители и послы стран "Большой семерки" и Европейского союза, которые прибыли в Луганскую область вместе с президентом.

Зеленский осмотрел Колокол Памяти на территории мемориала - первый из четырех колоколов, установку которых президент инициировал в 2020 году. Четыре колокола будут символизировать память о погибших и примирение между странами - участницами Второй мировой войны: Колокол Памяти в Меловом, Колокол Победы в Закарпатье, а также Колокол Мира в Донецке и Единства - в Симферополе, которые будут установлены после возвращения временно оккупированных территорий под контроль Украины.

Президент пообщался с местными жителями и поздравил их с наступающим Днем победы над нацизмом.

Зеленский и послы стран G7 и ЕС на Луганщине почтили память погибших в годы Второй мировой войны 01

Зеленский и послы стран G7 и ЕС на Луганщине почтили память погибших в годы Второй мировой войны 02
Зеленский и послы стран G7 и ЕС на Луганщине почтили память погибших в годы Второй мировой войны 03
Зеленский и послы стран G7 и ЕС на Луганщине почтили память погибших в годы Второй мировой войны 04
Зеленский и послы стран G7 и ЕС на Луганщине почтили память погибших в годы Второй мировой войны 05
Зеленский и послы стран G7 и ЕС на Луганщине почтили память погибших в годы Второй мировой войны 06
Зеленский и послы стран G7 и ЕС на Луганщине почтили память погибших в годы Второй мировой войны 07
Зеленский и послы стран G7 и ЕС на Луганщине почтили память погибших в годы Второй мировой войны 08
Зеленский и послы стран G7 и ЕС на Луганщине почтили память погибших в годы Второй мировой войны 09
Зеленский и послы стран G7 и ЕС на Луганщине почтили память погибших в годы Второй мировой войны 10
Зеленский и послы стран G7 и ЕС на Луганщине почтили память погибших в годы Второй мировой войны 11

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Топ комментарии

  • Григорій Лупаренко
    А сцикуну сказали, що це день Памяті та примирення, а завтра День перемоги над нацизмом а не в другій Світовый війні. Напевно не сказали, тому що у своєму відосіку він говорить про перемогу в другій світовій війні. Чи може Сцикун брат Царьова?
  • Яр Холодний
    Тобі видніше... Ти ж у нас "знавець всього і вся"... Особливо, в мовознавстві... Телепню, українською, в даному випадку, говориться - "цивільний", а не "громадянський"... І з якої помийниці вас на ботоферму набирають?... Зеленський та посли країн G7 і ЄС на Луганщині вшанували пам'ять загиблих у роки Другої світової війни - Цензор.НЕТ 9198.....................
  • Виноградарь
    А Вам не сказали, что сегодня День Примирения, а не день бросания говна на вентилятор?
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