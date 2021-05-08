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Предприятие "Автосвіт" в Коростене повесило при входе запрещенный флаг СССР. ФОТО

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В субботу, 8 мая, в День памяти и примирения, ООО "Автосвіт", которое находится по улице Сергея Кемского, 50, разместило при входе, рядом с флагом Украины, флаг Советского Союза.

Как передает Цензор.НЕТ, фото в редакцию Коростень.today прислали читатели.

"В День памяти и примирения ООО "Автосвіт ЛТД" вывесило на центральном входе своего предприятия красный флаг с серпом и молотом", - сообщили коростенцы.

Пока не известно, знают ли об инциденте в коростенской полиции, но по состоянию на 14:00 ч. флаг все еще висел.

8 мая Главное управление Нацполиции в Житомирской области подчеркивало, что за использование запрещенной символики коммунистического характера предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция предостерегает от использования символики тоталитарных режимов: нарушителям грозит штраф и до 5 лет лишения свободы

Предприятие Автосвіт в Коростене повесило при входе запрещенный флаг СССР 01
Предприятие Автосвіт в Коростене повесило при входе запрещенный флаг СССР 02

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Топ комментарии

  • дмитрий иванов 527db324
    Правоохранительная система абсолютно не работает, поэтому видим и флаги "совка" и публичные высказывания губастеньких судейских дочек. Видимо самосуд скоро должен начаться, чтобы до чиновников что-то стало доходить
  • tom peter
    СБУ, зверніть увагу на фейсбук групу "Моя Одеса", яка розхитую ситуацію на Півдні країни. Адмін спеціально пропускає анти-українські пости, блокує про-українські дописи, видаляє з групи дописувачів, які пишуть українською.
    https://www.facebook.com/groups/myodessa
  • Люцифер
    Підприємство "Автосвіт" у Коростені повісило при вході заборонений прапор СРСР - Цензор.НЕТ 5490
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