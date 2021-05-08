В Кривом Роге открыли мемориал памяти бойцов 17-й танковой бригады и батальона "Кривбасс". ФОТОрепортаж
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице бригады в Facebook.
"Сейчас, как и в годы Второй мировой войны, Украина воюет с агрессором. Эта борьба продолжается ежедневно уже семь лет и мы не имеем права проиграть, потому что, как и тогда защищаем родную землю, защищаем свое право свободно выбирать будущее.
С первых дней войны военнослужащие 17-й отдельной танковой бригады и 40-го отдельного мотопехотного батальона "Кривбасс" встали на защиту территориальной целостности Украины. 119 военнослужащих отдали жизнь за свободу и независимость страны. Очень символично, что именно сегодня состоялось торжественное открытие мемориала павшим воинам. Сейчас этот мемориал будет символом несокрушимости украинского народа", - сказано в сообщении.
Отмечается, что на открытии было много гостей и среди них были родители павших Героев.
"Выражаем слова благодарности родителям за то, что они воспитали настоящих патриотов Украины. Мы их помним, мы их уважаем. Вечная слава павшим Героям и большой почет живым! Помним, что агрессора можно остановить совместными усилиями. Не забываем: тот, на чьей стороне справедливость, кто защищает свою землю, всегда побеждает!", - сказано в сообщении.