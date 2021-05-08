В Кривом Роге открыли мемориал памяти бойцов 17-й танковой бригады и батальона "Кривбасс". ФОТОрепортаж

В субботу, 8 мая, в воинской части 17-й отдельной танковой Криворожской бригады имени Константина Пестушко открыли мемориальный комплекс, посвящённый памяти погибших танкистов и бойцов отдельного мотопехотного батальона "Кривбасс". С 2014 по 2020 года с востока страны не вернулись больше 100 криворожан.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице бригады в Facebook.

"Сейчас, как и в годы Второй мировой войны, Украина воюет с агрессором. Эта борьба продолжается ежедневно уже семь лет и мы не имеем права проиграть, потому что, как и тогда защищаем родную землю, защищаем свое право свободно выбирать будущее.

С первых дней войны военнослужащие 17-й отдельной танковой бригады и 40-го отдельного мотопехотного батальона "Кривбасс" встали на защиту территориальной целостности Украины. 119 военнослужащих отдали жизнь за свободу и независимость страны. Очень символично, что именно сегодня состоялось торжественное открытие мемориала павшим воинам. Сейчас этот мемориал будет символом несокрушимости украинского народа", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что на открытии было много гостей и среди них были родители павших Героев.

"Выражаем слова благодарности родителям за то, что они воспитали настоящих патриотов Украины. Мы их помним, мы их уважаем. Вечная слава павшим Героям и большой почет живым! Помним, что агрессора можно остановить совместными усилиями. Не забываем: тот, на чьей стороне справедливость, кто защищает свою землю, всегда побеждает!", - сказано в сообщении.





















