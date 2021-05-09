Человек погиб в результате столкновения двух автомобилей на Николаевщине, - полиция. ФОТО

На автодороге Н-11 Николаев - Днепр в Новобугском районе 8 мая около 15:00 произошло столкновение грузовика Scania с полуприцепом и легкового автомобиля Toyota Corolla.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легковушки, личность которого устанавливается, от полученных телесных повреждений скончался на месте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт полиции области. 61-летний руководитель грузовика, житель Херсонской области, не пострадал.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть".

Все обстоятельства ДТП и его причины устанавливаются. Полиция ищет очевидцев происшествия.

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