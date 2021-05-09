Новости Фото

Зеленский возложил цветы к Вечному огню в память погибших во Второй мировой войне. ФОТОрепортаж

5 45879
Президент Украины Владимир Зеленский в День победы над нацизмом в воскресенье, 9 мая, принял участие в церемонии почтения памяти погибших во Второй мировой войне на площади Славы в Киеве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте главы Украинского государства.

Церемониальная группа воинов почетного караула установила венок к могиле Неизвестного солдата, после чего президент возложил цветы к Вечному огню. Цветы к подножию мемориала также положил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Была объявлена минута молчания, после которой военный оркестр исполнил Государственный гимн Украины. Воины почетного караула салютовали из личного оружия шестью залпами и прошли перед монументом торжественным маршем.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский: От поколения к поколению родители рассказывали о войне детям, а дедушки - внукам. А с 2014-го теперь дети рассказывают о войне родителям и дедушкам. ВИДЕО

У памятников героям Второй мировой войны и на Аллее Воинской Славы установлены цветочные композиции.

Зеленский возложил цветы к Вечному огню в память погибших во Второй мировой войне 01
Зеленский возложил цветы к Вечному огню в память погибших во Второй мировой войне 02
Зеленский возложил цветы к Вечному огню в память погибших во Второй мировой войне 03
Зеленский возложил цветы к Вечному огню в память погибших во Второй мировой войне 04
Зеленский возложил цветы к Вечному огню в память погибших во Второй мировой войне 05
Зеленский возложил цветы к Вечному огню в память погибших во Второй мировой войне 06
Зеленский возложил цветы к Вечному огню в память погибших во Второй мировой войне 07
Зеленский возложил цветы к Вечному огню в память погибших во Второй мировой войне 08
Зеленский возложил цветы к Вечному огню в память погибших во Второй мировой войне 09
Зеленский возложил цветы к Вечному огню в память погибших во Второй мировой войне 10

Топ комментарии

  • Шрек Баблокат
    зацените, как зачистили территорию от людей.. есть только Зеленский и есть Ермак.. и всё!!!..
    а вот так было 09 мая 2019 года, когда в стране был настоящий Президент!.. ссыль
    Зеленский возложил цветы к Вечному огню в память погибших во Второй мировой войне - Цензор.НЕТ 2022
  • Eispickel
    Зеленський поклав квіти до Вічного вогню, вшановуючи пам’ять загиблих у Другій світовій війні - Цензор.НЕТ 4541
  • Люцифер
    Зеленский возложил цветы к Вечному огню в память погибших во Второй мировой войне - Цензор.НЕТ 1600
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости