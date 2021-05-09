Депутаты "ЕС" вместе с ветеранами и общественными активистами отметили "Первую минуту мира". ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
Символические Маки памяти установил и пятый президент Петр Порошенко. Во время выступления он отметил, что для советского режима победа над нацизмом стала основанием объявить Восточную Европу зоной своего влияния, лишить народы советской империи и их соседей права самим выбирать свою судьбу.
"Но неправда и неволя не могут длиться вечно. Крах СССР, который приближали освободительные движения порабощенных народов, наши украинские борцы за независимость, дал новый шанс на мир и свободу народам, и Украина этим шансом воспользовалась. Мы, украинцы, верили и верим, что сможем жить в дружбе со всеми соседями, и вместе строить новую объединенную Европу - общий дом свободных людей", - сказал Порошенко.
"К сожалению, Москва не отказалась от имперских амбиций. Более семи лет назад Россия начала агрессию против Украины, и уже сейчас она длится дольше, чем Вторая мировая! Восьмой год ленты новостей ежедневно приносят известия о потерях, об обстрелах, о сосредоточении российских войск, готовящихся к наступлению. Вот и сегодня (8 мая. - Ред.) в военном госпитале Харькова умер военный с Полтавщины Виктор Городниченко, который был ранен 28 апреля возле села Зайцево, хорошо известного нам села Бахмутского района", - напомнил Порошенко и призвал почтить минутой молчания память погибших во Второй мировой войне и в войне, которую развязала Россия.
"Вспомним всех, кого потеряла Украина и мировое украинство во Второй мировой войне на всех театрах боевых действий, от родного дома до Японии, Австралии и Атлантики. Вспомним и нынешних героев, которые отдали и отдают жизнь, защищая свободу и независимость Украины", - призвал Порошенко.
"Путин говорит "Можем повторить". А мы - почувствуйте разницу, это два разных мира - "Никогда снова". Именно под таким лозунгом отмечаем День памяти и примирения и День Победы во Второй мировой войне. Я и все, кто здесь, на этом святом месте собрались, желаем украинском мира", - отметил лидер "ЕС".