Правопорядок 9 мая обеспечивают более 12,5 тыс. правоохранителей по всей стране, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой во время селекторного совещания оперативных штабов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
Участники совещания обсудили обеспечение публичной безопасности во время празднования 76-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне.
"Правопорядок обеспечивает более 12,5 тысяч правоохранителей. Оперативные штабы уже приступили к выполнению задач, все службы, мобильные резервы, авиационные подразделения находятся на постоянном дежурстве. Прошу с толерантностью относиться к людям пожилого возраста", - отметил Яровой.
Первый заместитель министра внутренних дел также отметил, что особое внимание уделяется карантинным мероприятиям.
"На местах полиция будет проводить работу и заранее информировать граждан об ограничениях. Основная ответственность возлагается на полицию диалога", - сказал он.
Заместитель председателя Национальной полиции Александр Фацевич отметил, что на сегодня запланировано большое количество автопробегов на территории государства.
"Сейчас только в г. Киеве собирается около 150 автомобилей, полиция осуществляет их сопровождение. Правоохранители готовы обеспечивать правопорядок во время этого мероприятия", - сказал Фацевич.
Он также сообщил о некоторых событиях, связанных с празднованием Дня памяти и примирения.
"В Николаевской области местная жительница на крыше дома закрепила флаг красного цвета с коммунистической символикой и установила две фотографии с георгиевской лентой. В Житомирской области на территории ООО "Автомир" на флагштоке одним из работников размещено флаг красного цвета с коммунистической символикой. В Запорожье возле памятника "Воинам-автомобилистам" неизвестный закрепил флаг красного цвета с надписью "Полк победы 1941-1945". По всем событиям полицией возбуждены уголовные производства по ч.1 ст. 436-1", - сказал Фацевич.
Напомним, в Украине действует запрет на использование символики тоталитарных режимов.