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Свастика и георгиевские ленты в Одессе: два человека задержаны за публичное использование запрещенной символики. ФОТО

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Мужчина в возрасте 63 лет пришел в парк Шевченко с георгиевской лентой, еще один - 17-летний парень - на Аллею Славы со свастикой.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе полиции Одесской области. 

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Свастика и георгиевские ленты в Одессе: два человека задержаны за публичное использование запрещенной символики 01
Свастика и георгиевские ленты в Одессе: два человека задержаны за публичное использование запрещенной символики 02

Оба правонарушителя доставлены в территориальные подразделения полиции. На старшего из них полицейские составили протокол по ст. 173-3 (изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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Вопрос о привлечении к ответственности другого нарушителя пока решается.

Напомним, в Украине действует запрет на использование символики тоталитарных режимов. Статьи закона предусматривают и административную, и уголовную ответственность.

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Топ комментарии

  • Шрек Баблокат
    бухая и в доску "патриотичная", Монтян сегодня бродила по Донецку и пугала местных даунбасских аборигенов общим родством с Вавой Зеленским - дедом Зеленского.. Свастика и георгиевские ленты в Одессе: два человека задержаны за публичное использование запрещенной символики - Цензор.НЕТ 1749
    это не шутка!!!
    Свастика и георгиевские ленты в Одессе: два человека задержаны за публичное использование запрещенной символики - Цензор.НЕТ 6712https://cdn-st1.rtr-vesti.ru/vh/pictures/xw/316/316/1.jpg
  • Storm UA
    Кстати, это страшилище за отопление в Киеве умышленно не платит с 2016 года.
  • пётр ющенко b62df11f
    Вторая мировая война была ужасная, не спорю, но Монтян, по моему, ещё страшнее...
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