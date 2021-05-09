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Российские наемники обстреляли Марьинку из "Рапиры" - повреждены дома, - украинская сторона СЦКК. ФОТОрепортаж

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Российские оккупанты на Донбассе, уже не скрываясь, ведут обстрелы населенных пунктов из ствольной артиллерии и минометов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС, об этом информирует украинская сторона СЦКК.

"Вчера, 8 мая, в 19.05, российско-оккупационные войска выпустили 6 снарядов из пушки МТ-12 "Рапира" калибра 100 мм по населенному пункту Марьинка. Оккупанты вели огонь из населенного пункта шахта Трудовская на окраине Донецка. В результате обстрела были повреждены шесть жилых домов и автомобиль местного жителя. Один из снарядов взорвался в нескольких метрах от дома, только благодаря счастливому стечению обстоятельств никто из жителей не пострадал", - говорится в сообщении.

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Кроме того, еще один случай обстрела зафиксирован 7 мая, в 18.30.

Отмечается, что оккупанты открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем и минометов из шахты Гагарина в направлении населенного пункта Шумы. В результате обстрела была повреждена высоковольтная линия электропередач.

Всего выпущено 15 снарядов калибра 122 мм и 5 мин калибра 120 мм. Результаты обстрела уже зафиксировано и верифицированы офицерами украинской стороны СЦКК.

Обо всех нарушениях режима прекращения огня Украинская сторона СЦКК проинформировала СММ ОБСЕ.

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Российские наемники обстреляли Марьинку из Рапиры - повреждены дома, - украинская сторона СЦКК 01
Российские наемники обстреляли Марьинку из Рапиры - повреждены дома, - украинская сторона СЦКК 02
Российские наемники обстреляли Марьинку из Рапиры - повреждены дома, - украинская сторона СЦКК 03
Российские наемники обстреляли Марьинку из Рапиры - повреждены дома, - украинская сторона СЦКК 04
Российские наемники обстреляли Марьинку из Рапиры - повреждены дома, - украинская сторона СЦКК 05
Российские наемники обстреляли Марьинку из Рапиры - повреждены дома, - украинская сторона СЦКК 06
Российские наемники обстреляли Марьинку из Рапиры - повреждены дома, - украинская сторона СЦКК 07
Российские наемники обстреляли Марьинку из Рапиры - повреждены дома, - украинская сторона СЦКК 08
Российские наемники обстреляли Марьинку из Рапиры - повреждены дома, - украинская сторона СЦКК 09
Российские наемники обстреляли Марьинку из Рапиры - повреждены дома, - украинская сторона СЦКК 10
Российские наемники обстреляли Марьинку из Рапиры - повреждены дома, - украинская сторона СЦКК 11
Российские наемники обстреляли Марьинку из Рапиры - повреждены дома, - украинская сторона СЦКК 12
Российские наемники обстреляли Марьинку из Рапиры - повреждены дома, - украинская сторона СЦКК 13
Российские наемники обстреляли Марьинку из Рапиры - повреждены дома, - украинская сторона СЦКК 14
Российские наемники обстреляли Марьинку из Рапиры - повреждены дома, - украинская сторона СЦКК 15
Российские наемники обстреляли Марьинку из Рапиры - повреждены дома, - украинская сторона СЦКК 16

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Топ комментарии

  • Владислав Носковский
    Вона Вітчизняна. Проте Велика вона є лише для невеликої кількості людей- захисників, волонтерів та членів їх сімей. Всі інші її не помічають, бо вона далеко- десь там, на сході. А тут кафе, дискотеки, круті машини та інші ласощі приземленого життя.
  • Fidel Desperado
    А спросите у обстрелянных, откуда стреляли? Будут божиться :"Со Львова, от биндер. Своими глазами видел!"
  • Ніхто Петрович
    Вот вот, рано нам ещё победу праздновать!
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