Российские наемники обстреляли Марьинку из "Рапиры" - повреждены дома, - украинская сторона СЦКК. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты на Донбассе, уже не скрываясь, ведут обстрелы населенных пунктов из ствольной артиллерии и минометов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС, об этом информирует украинская сторона СЦКК.

"Вчера, 8 мая, в 19.05, российско-оккупационные войска выпустили 6 снарядов из пушки МТ-12 "Рапира" калибра 100 мм по населенному пункту Марьинка. Оккупанты вели огонь из населенного пункта шахта Трудовская на окраине Донецка. В результате обстрела были повреждены шесть жилых домов и автомобиль местного жителя. Один из снарядов взорвался в нескольких метрах от дома, только благодаря счастливому стечению обстоятельств никто из жителей не пострадал", - говорится в сообщении.

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Кроме того, еще один случай обстрела зафиксирован 7 мая, в 18.30.

Отмечается, что оккупанты открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем и минометов из шахты Гагарина в направлении населенного пункта Шумы. В результате обстрела была повреждена высоковольтная линия электропередач.

Всего выпущено 15 снарядов калибра 122 мм и 5 мин калибра 120 мм. Результаты обстрела уже зафиксировано и верифицированы офицерами украинской стороны СЦКК.

Обо всех нарушениях режима прекращения огня Украинская сторона СЦКК проинформировала СММ ОБСЕ.

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