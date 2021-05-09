На парад к Путину приехал только президент Таджикистана Рахмон. ФОТО+ВИДЕО

9 мая во многих городах России прошли военные парады, главный из которых состоялся на Красной площади в Москве. На нем присутствовали президент России Владимир Путин и зарубежный гость – президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на русскую службу "Радио Свобода".

Путин в своем выступлении ко Дню победы не упомянул о союзниках СССР по антигитлеровской коалиции, а советских граждан назвал словами "наш народ".

"Мы всегда будем помнить, что этот величественный подвиг совершил именно советский народ. В самое трудное время войны, в решающих сражениях, определивших исход борьбы с фашизмом, наш народ был один".

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Президент РФ также заявил, что "нет прощения тем, кто снова строит агрессивные планы", и упомянул некие "сборища недобитых карателей". Однако конкретики в этих тезисах не было, поэтому не ясно, какие страны он имел в виду и о каких "карателях" говорил.

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Видео прибытия Путина на парад в сопровождении Рахмона опубликовал в Twitter канал "Дождь".