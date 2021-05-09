Полиция Запорожья открыла четыре уголовных производства по фактам использования запрещенной символики. ФОТО

В Запорожской области полиция открыла четыре уголовных производства по фактам использования запрещенной символики. Также составлены два административных протокола за изготовление и пропаганду георгиевской ленты.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Запорожской области, работники полиции отделения №3 Васильевского райуправления выявили два факта использования запрещенной символики в селе Раздол Михайловской территориальной общины.

На территории двух домовладений местных жителей 1971 и 1942 года рождения обнаружены флаги красного цвета с изображением пятиконечной звезды, серпа и молота.

На Аллее Боевой Славы города Запорожье сотрудники полиции обнаружили женщину 1954 года, которая в руках держала фотографию с коммунистической символикой. Работники полиции диалога длительное время объясняли нарушителю, что данное изображение запрещено согласно Закону Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики". Но гражданка категорически отказывалась отдать запрещенное изображение. Его изъяли сотрудники полиции.

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По трем фактам открыты уголовные производства по ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины.

Также составлены административные протоколы по ст. 173-3 (изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты) Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно жителя Запорожья, 1949 года рождения, и жителя Мелитополя, 1962 года, у которых изъяли георгиевские ленты. Нарушителям грозит штраф от 850 до 5100 гривен или административный арест на срок до 15 суток с конфискацией георгиевской (гвардейской) ленты или предметов, содержащих ее изображения.

Кроме этого, открыто уголовное производство, предусмотренное ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины, по факту публичного использования красного флага с запрещенной символикой 20-летней жительницей Мелитополя.

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