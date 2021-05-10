9 мая на оккупированных территориях: в Севастополе полевую кашу насыпали в ладони, в парадах в Луганске и Донецке участвовали "первые призывники". ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
В этом году работала одна полевая кухня - угощали гречневой кашей. Одноразовая посуда быстро закончилась. По словам армейских кашеваров, пластиковых тарелок хватило "на первые полчаса". Желающим накладывали кашу в кепки, полиэтиленовые пакеты, на мобильные телефоны, на сорванные с соседних деревьев листья, просто в ладони. За кашей выстроилась очередь в несколько десятков человек.
На парад пускали через рамку металлодетектора. Первыми в парадном шествии шли барабанщики из кадетского училища. За ними - три строевых формирования военных и старшеклассники из российской организации "Юнармия".
Завершила торжественное прохождение колонна военной техники - танк Т-34, бронированные машины, зенитные комплексы, системы залпового огня, артиллерия. Танки дошли до конца проспекта Нахимова, где их погрузили на спецтранспорт. Шествия ветеранов в этом году не было.
После парада зрители разошлись по прилегающим улицам и набережным. Некоторые держали в руках приготовленные для "Бессмертного полка" портреты воевавших родственников, но самого шествия не было - его проводили в онлайн-режиме.
Российские военные парады прошли также в Симферополе и Керчи, а в поселке Ленино на востоке Крыма к 9 мая военные впервые устроили смотр техники российской армии.
В оккупированном Луганске 9 мая прошел военный парад. Из-за сложной ситуации с коронавирусом террористы ОРЛО отменили другие мероприятия, пишут Новости Донбасса. Накануне луганчан призывали посмотреть парад по телевизору. Вместе с тем некоторые жители все же пришли на Театральную площадь, чтобы увидеть событие вживую.
Парад принял главарь группировки Леонид Пасечник, командовал парадом начальник "управления Народной милиции ЛНР" Ян Лещенко.
По данным "Луганскинформцентра", в параде приняли участие около двух тысяч человек и более 100 единиц техники. В составе пешей колонны задействовали 23 парадных расчета преимущественно с членами незаконных вооруженных формирований. Помимо "военнослужащих Народной милиции", в параде поучаствовали "правоохранители", "МЧС", воспитанники "Луганского казачьего кадетского корпуса", участники движения "Молодая гвардия - Юнармия", а также первые призывники. Также проехала военная техника.
По данным издания, на военном параде в оккупированном Донецке никто не соблюдал социальную дистанцию, у большинства зрителей не было масок. Открыли парад главари наемников РФ, в том числе Денис Пушилин.
Сначала по главной улице Донецка промаршировали члены НВФ. Также в параде участвовали несовершеннолетние члены движения "Юнармия", курсанты и "первые призывники". После этого проехала военная техника.
Сразу после парада в Донецке началось шествие "Бессмертного полка". Колонна людей с портретами красноармейцев прошлась по улице Артема в направлении парка Ленинского Комсомола. Среди прочего, прошла группа людей с портретами погибших в рядах оккупантов.
Миссия ОБСЕ констатировала, что проведение военных парадов в оккупированных Донецке и Луганске нарушает Минские договоренности, согласно которым данные единицы техники должны быть отведены за соответствующие линии.