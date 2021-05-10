С погибшим в зоне ООС воином 93-й ОМБр Дмитрием Товчигречкой простились в Кривом Роге. ФОТОрепортаж

Сегодня, 10 мая, в городе Кривой Рог Днепропетровской области состоялась церемония прощания с Дмитрием Ивановичем Товчигречкой, 28.02.1984 года рождения, старшим солдатом, механиком-водителем 93-й отдельной механизированной бригады, который погиб 6 мая в Донецкой области от многочисленных осколочных ранений, полученных во время гранатометного обстрела позиций ВСУ наемниками РФ.

Об этом говорится в материале местного издания Первый Криворожский, сообщает Цензор.НЕТ.

"10 мая в Терновском районе Кривого Рога горожане провели в последний путь военного, погибшего, защищая независимость Украины.

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7 мая стала известно о гибели пехотинца 93-й бригады "Холодный Яр" старшего солдата Товчигречки Дмитрия Ивановича, механика-водителя механизированного батальона. Его наградили нагрудным знаком "За заслуги перед городом III степени".

37-летний криворожец погиб в результате обстрела из РПГ и стрелкового оружия оккупантами позиций бригады в Донецкой области.

Побратимы Дмитрия, которому навсегда 37 лет, выражают искренние соболезнования матери погибшего воина, всем его родным, жене, которая преждевременно осталась вдовой, детям.

Вечная память Герою!" - отмечается в сообщении.









































