С погибшим в зоне ООС воином 93-й ОМБр Дмитрием Товчигречкой простились в Кривом Роге. ФОТОрепортаж
Об этом говорится в материале местного издания Первый Криворожский, сообщает Цензор.НЕТ.
"10 мая в Терновском районе Кривого Рога горожане провели в последний путь военного, погибшего, защищая независимость Украины.
7 мая стала известно о гибели пехотинца 93-й бригады "Холодный Яр" старшего солдата Товчигречки Дмитрия Ивановича, механика-водителя механизированного батальона. Его наградили нагрудным знаком "За заслуги перед городом III степени".
37-летний криворожец погиб в результате обстрела из РПГ и стрелкового оружия оккупантами позиций бригады в Донецкой области.
Побратимы Дмитрия, которому навсегда 37 лет, выражают искренние соболезнования матери погибшего воина, всем его родным, жене, которая преждевременно осталась вдовой, детям.
Вечная память Герою!" - отмечается в сообщении.