Полицейские на Луганщине изъяли у местного жителя арсенал оружия. ФОТОрепортаж

Во время отработки вызова по домашнему насилию, патрульные УПП в Луганской области обнаружили оружие, похожее на боевую винтовку. Во время проведения тщательного осмотра, сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили у 61-летнего мужчину еще несколько единиц оружия и боеприпасы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Луганской области.

Так, в домовладении по ул. Нагорная г. Лисичанск правоохранителями выявлено и изъято карабин СКС с патронами к нему, РПГ-7В, РПГ-22, стартовый и маршевый двигатели для многократного отстрела гранат, газовый пистолет, магазин к АК, защитный кожух для отстрела. Все это мужчина хранил в погребе во дворе.

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По данному факту сведения внесены в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, до избрания меры пресечения он будет находиться под стражей.

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В рамках уголовного производства следователям и оперативникам под процессуальным руководством прокуратуры предстоит установить происхождение оружия и боеприпасов и цель хранения мужчиной смертоносных предметов.