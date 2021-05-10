Полицейские на Луганщине изъяли у местного жителя арсенал оружия. ФОТОрепортаж
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Луганской области.
Так, в домовладении по ул. Нагорная г. Лисичанск правоохранителями выявлено и изъято карабин СКС с патронами к нему, РПГ-7В, РПГ-22, стартовый и маршевый двигатели для многократного отстрела гранат, газовый пистолет, магазин к АК, защитный кожух для отстрела. Все это мужчина хранил в погребе во дворе.
По данному факту сведения внесены в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, до избрания меры пресечения он будет находиться под стражей.
В рамках уголовного производства следователям и оперативникам под процессуальным руководством прокуратуры предстоит установить происхождение оружия и боеприпасов и цель хранения мужчиной смертоносных предметов.