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СБУ задержала шпиона "ДНР" возле линии разграничения на Донбассе. ФОТОрепортаж

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СБУ задержала участника незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР" на Донбассе.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-центре СБ Украины, боевик пытался провести рекогносцировку местности на линии разграничения.

По предварительной информации, его задачей было - получить информацию о расположении, а также силах и средствах украинских военных.

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Оперативники СБУ установили, что задержанный террорист - уроженец Горловки. В 2016 г. он проходил службу в одном из военных формирований террористической "ДНР". На должностях "старшего разведчика" и "стрелка-помощника гранатометчика" оказывал вооруженное сопротивление силам АТО/ООС и обстреливал позиции украинских военных подразделений.

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Во время проверки правоохранители обнаружили военный билет т.н. "ДНР" и удостоверение "Общественной организации ветеранов Новороссии". В ходе предварительного опроса задержанный признал свою принадлежность к террористическим группировкам.

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Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления по ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

СБУ задержала шпиона ДНР возле линии разграничения на Донбассе 02

По процессуальному руководству Донецкой областной прокуратуры продолжается досудебное расследование. Мероприятия по разоблачению злоумышленника проводились совместно с военнослужащими ВСУ, привлеченным к операции Объединенных сил, ОТУ "Восток" и военной контрразведкой СБУ.

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СБУ задержала шпиона ДНР возле линии разграничения на Донбассе 04

Топ комментарии

  • Гыг с Вами
    так как всегда небось СБУ затримала розвідника "ДНР" біля лінії розмежування на Донбасі - Цензор.НЕТ 5242.попалился на полной безграмотности.

    СБУ затримала розвідника "ДНР" біля лінії розмежування на Донбасі - Цензор.НЕТ 8729
  • Paulo Kit
    Борьба за русский язык выглядит именно так.
  • Porol ferton
    Какая нибудь кива возьмёт на поруки,это же их люди.
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