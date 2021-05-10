С погибшим защитником Украины, сержантом батальона "Айдар" Юрием Опришко (позывной Боня) простились на Полтавщине. ФОТОрепортаж

Сегодня, 10 мая, в городе Кременчуг Полтавской области состоялась церемония прощания с Юрием Леонидовичем Опришко (позывной Боня), 12.11.1978 года рождения, уроженцем села Ялынци Кременчугского района Полтавской области, младшим сержантом, главным сержантом штурмовой роты 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" 53-й отдельной механизированной бригады, который 9 апреля этого года в районе села Старогнатовка Бойковского района Донецкой области получил тяжелое пулевое ранение в голову, от которого умер 7 мая в военно-медицинском клиническом центре Западного региона в городе Львов.

Об этом говорится в материале "Суспільного", сообщает Цензор.НЕТ.

"Юрия Опришко отпевали в Свято-Николаевском соборе в Кременчуге, а похоронят в селе Ялынци, откуда он родом. Чтобы попрощаться с ним, собрались родные, знакомые, боевые побратимы и местные жители.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Воин "Айдара" Юрий Опришко умер от ран, полученных в бою с российскими оккупантами 9 апреля. ФОТО

Около 13:20 погибшего перевезли в село, где он родился и проживал. Похоронят его на местном кладбище. Проститься с Юрием Опришко пришло больше сотни местных жителей.

Военный служил в 53-й бригаде. Контракт с Вооруженными силами сначала подписал в 2015 г., а демобилизовался зимой 2016 г. На службу вернулся в 2019 г. Тогда попросился в штурмовой батальон "Айдар". Имел позывной Боня.

9 апреля Юрий Опришко получил пулевое ранение в затылок. Сначала его лечили в Мариуполе, а затем перевезли во львовский военный госпиталь. Рядом с ним в больнице все время была жена Леся. Мужчина скончался утром 7 мая в госпитале, рассказал представитель областного центра комплектования и соцподдержки Роман Истомин.

У Юрия Опришка остались мать, жена и двое детей - четырехлетняя дочь и двадцатилетний сын", - отмечается в сообщении.











