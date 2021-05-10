С погибшим защитником Украины, сержантом батальона "Айдар" Юрием Опришко (позывной Боня) простились на Полтавщине. ФОТОрепортаж
Об этом говорится в материале "Суспільного", сообщает Цензор.НЕТ.
"Юрия Опришко отпевали в Свято-Николаевском соборе в Кременчуге, а похоронят в селе Ялынци, откуда он родом. Чтобы попрощаться с ним, собрались родные, знакомые, боевые побратимы и местные жители.
Около 13:20 погибшего перевезли в село, где он родился и проживал. Похоронят его на местном кладбище. Проститься с Юрием Опришко пришло больше сотни местных жителей.
Военный служил в 53-й бригаде. Контракт с Вооруженными силами сначала подписал в 2015 г., а демобилизовался зимой 2016 г. На службу вернулся в 2019 г. Тогда попросился в штурмовой батальон "Айдар". Имел позывной Боня.
9 апреля Юрий Опришко получил пулевое ранение в затылок. Сначала его лечили в Мариуполе, а затем перевезли во львовский военный госпиталь. Рядом с ним в больнице все время была жена Леся. Мужчина скончался утром 7 мая в госпитале, рассказал представитель областного центра комплектования и соцподдержки Роман Истомин.
У Юрия Опришка остались мать, жена и двое детей - четырехлетняя дочь и двадцатилетний сын", - отмечается в сообщении.