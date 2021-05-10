С умершим от ранения, нанесенного снайпером террористов, воином 81-й ОАЭМБр Виктором Городниченко простятся 12 мая на Полтавщине. ФОТО

В среду, 12 мая, в городе Миргород Полтавской области ориентировочно в 13.00 состоится церемония прощания с Виктором Анатольевичем Городниченко, уроженцем поселка Ромодан Миргородского района Полтавской области, старшим солдатом, военнослужащим 81-й отдельной аэромобильной бригады, который 28 апреля этого года в районе поселка Зайцево Бахмутского района Донецкой области получил тяжелое пулевое ранение, нанесенное снайпером наемников РФ, от которого умер 8 мая в военно-медицинском клиническом центре Северного региона в городе Харьков.