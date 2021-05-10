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Многоэтажка горела во Львове, эвакуировали около 100 человек. ФОТОрепортаж

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Почти 100 жителей многоэтажки на ул. Выговского во Львове эвакуировали из-за сильного задымления вследствие пожара в квартире на втором этаже.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, информирует Цензор.НЕТ.

Пожар возник на втором этаже десятиэтажного жилого дома около девяти часов вечера.

В 21:19 подразделениями ГСЧС пожар локализован, в 23:04 - погасили.

"Предварительно жертв и пострадавших нет. Подразделениями ГСЧС эвакуированы около 100 жителей", – сказано в сообщении.

К тушению были привлечены 40 человек и 10 ед. техники ГСЧС.

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Многоэтажка горела во Львове, эвакуировали около 100 человек 01
Многоэтажка горела во Львове, эвакуировали около 100 человек 02
Многоэтажка горела во Львове, эвакуировали около 100 человек 03
Многоэтажка горела во Львове, эвакуировали около 100 человек 04
Многоэтажка горела во Львове, эвакуировали около 100 человек 05
Многоэтажка горела во Львове, эвакуировали около 100 человек 06

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