ВМС ВСУ совместно с Береговой охраной США провели тренировку типа "PASSEX" в акватории Черного моря. ФОТОрепортаж

В акватории Черного моря проведена тренировка типа "PASSEX" с привлечением сил и средств Военно-морские силы (ВМС) Вооруженных сил Украины, Береговой охраны США и Морской охраны Государственной пограничной службы Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВМС ВСУ в Facebook.

Отмечается, что тренировка проводилась с целью усиления уровня безопасности в Черном море и повышения совместимости экипажей кораблей Украины и США для выполнения совместных задач в составе многонациональных тактических групп по стандартам и процедурам принятыми государствами-членами и партнерами НАТО.

"Это очень действенный инструмент, который приближает украинский флот к стандартам Североатлантического альянса" - отметил командующий ВМС ВС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа.



















В мероприятии были задействованы патрульный катер типа Айленд "Старобельск", вертолет Ми-14 ВМС ВС Украины, патрульный катер береговой охраны США "Hamilton" и флагман Морской охраны ГПС Украины корабль "Григорий Куропятников".

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"Экипажи кораблей и катеров отработали элементы по тактическому маневрированию, сигналопроизводству с использованием международной системы сигналов, освещения морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства, тренировки по связи, отражению ударов средств воздушного нападения противника и тому подобное", - следует из сообщения.

После окончания тренировки в море, американские военные моряки провели показательное занятие для украинских коллег по различным тематикам на борту катера Береговой охраны США "Hamilton".