МВД разворачивает на Черниговщине инфраструктуру обслуживания авиационной техники, - Аваков. ФОТОрепортаж

В городе Нежин Черниговской области разворачивается инфраструктура обслуживания авиационной техники МВД. Там будут обслуживаться вертолеты ГСЧС, пограничников, Нацгвардии и полиции.

Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил сегодня, 11 мая, во время Всеукраинского форума "Украина 30", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.

"В перспективе эта площадка станет центром технического обслуживания вертолетов также для наших европейских партнеров", - сказал он.

В конце 2020 года на баланс Национальной полиции передана вертолетная площадка "Канев" в Черкасской области. На его базе создан Центр авиационного обеспечения Нацполиции.

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Аваков сообщил, что в планах на этот год - получение еще 28 вертолетов для нужд всех служб системы МВД. Сейчас Национальная полиция получила первых два современных вертолета H145 Airbus Hellicopters, два вертолета Н125 получила Госпогранслужба, 8 машин - уже приступили к работе в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям и Нацгвардии.

Аваков также отметил, что в этом году совместно с Министерством здравоохранения, МВД ввело систему аэромедицинской эвакуации и поддержки трансплантологии с привлечением авиации МВД.

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"Украинцы получат максимально быстрый доступ к особой медицинской помощи в ситуациях, угрожающих их жизни и здоровью. Это критически важно в труднодоступных и отдаленных районах страны", - сказал он.

Аваков добавил, что МВД пока реализует, а также планирует начать в этом году несколько масштабных проектов.

"В рамках межправительственного Договора с Французской Республикой - продолжается активное сотрудничество по усилению морской безопасности и охраны границы Украины. Благодаря этому проекту украинские пограничники получат современные катера, а промышленность Украины - технологии по их дальнейшему производству", - сказал он.











