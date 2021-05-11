Пьяный мужчина в Одесской области поджег соседку, которая пыталась помешать ему избивать жену, - полиция. ФОТОрепортаж

В Одесской области мужчина облил свою соседку легковоспламеняющимся веществом и поджег. Пострадавшую женщину госпитализировали.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сектор полицейской деятельности №1 Подольского районного управления полиции.

"Вчера 37-летняя гражданка была госпитализирована в местную больницу с ожогами шеи, туловища и конечностей. Состояние ее стабильно тяжелое. Как установили полицейские, пострадавшая пыталась успокоить соседа, который ссорился с женой и хотел ее побить. Агрессивно настроенный нетрезвый мужчина отреагировал на это бранью, а затем облил соседку легковоспламеняющимся веществом и бросил в нее зажигалку. Женщину потушили жители села, которые услышали крики о помощи. Они же вызвали скорую и полицию", - сказано в сообщении.

Как отметили в полиции, сейчас 54-летний правонарушитель помещен в изолятор временного содержания.

Его действия следствие квалифицировало по ч.1 ст.15 и ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины.

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"Назначены экспертизы, допрашиваются очевидцы и свидетели происшествия. Решается вопрос об объявлении фигуранту подозрения и избрании меры пресечения ", - отметил начальник Подольского районного управления полиции Александр Ноздратенко.



Фото: сайт полиции