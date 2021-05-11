Мемориальную доску погибшему на Донбассе воину 58-й ОМПБр Андрею Ярешко открыли в Полтаве. ФОТОрепортаж

Сегодня, 11 мая, в Полтаве на фасаде общеобразовательной школы № 27 состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь Андрея Григориевича Ярешко (позывной Яр), 19.07.1964 года рождения, уроженца Полтавы, старшего лейтенанта, командира взвода 16-го отдельного мотопехотного батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады, который погиб 5 марта 2016 года в районе промзоны города Авдеевка Донецкой области от смертельного осколочного ранения, полученного во время минометного обстрела позиций ВСУ наемниками РФ.

Об этом говорится в материале местного издания np.pl.ua, сообщает Цензор.НЕТ.

"11 мая на фасаде Полтавской школы №27 торжественно открыли мемориальную доску погибшему 5 марта 2016 вблизи Авдеевки старшему лейтенанту Андрею Ярешко.

Андрей Ярешко родился 19 июля 1964 в Полтаве. Учился в Полтавской общеобразовательной школе №27. После окончания школы поступил в Полтавское профессионально-техническое училище №17.

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В 2014 году Андрея мобилизовали в ряды ВСУ. В апреле 2015 году он был демобилизован. В июне подписал контракт и снова вернулся на передовую. Андрея Ярешко назначили на должность командира мотопехотного взвода 1-й мотопехотной роты воинской части В 2287.

5 марта 2016 возле города Авдеевка во время минометного обстрела получил тяжелое ранение. Скончался в карете скорой помощи.

Похоронили Андрея в Полтаве 9 марта на Аллее Героев центрального кладбища. Он был награжден орденом "За мужество" III степени (посмертно).

Почтить память героя пришли: мэр Полтавы Александр Мамай, родственники Андрея, боевые побратимы, ветераны войны в Афганистане.

"Когда-то наши деды своей жизнью писали историю, теперь ее пишут наши защитники. Эта мемориальная доска будет символом памяти о погибшем земляке. Память о нем будет всегда с нами. А доска будет на стенах этой школы пока она будет существовать. Спасибо всем, кто присоединился к этому мероприятию", - сказал Александр Мамай.

После открытия мемориальной доски Архиепископ Полтавский и Кременчугский Федор отслужил поминальную панихиду по погибшему Андрею Ярешко", - отмечается в сообщении.























