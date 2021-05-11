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Российские силовики застрелили узбека-мусульманина Аюба Рахимова в собственном доме под Симферополем, - правозащитница. ФОТОрепортаж

13 06118
Сегодня, 11 мая, российские силовики во время обыска в селе Дубки под Симферополем застрелили гражданина Узбекистана, мусульманина Аюба Рахимова, проживающего в оккупированном Крыму.

Об этом правозащитница Луфтие Зудиева сообщила на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"В Симферополе в микрорайоне Дубки расстрелян в своем доме мусульманин-узбек Аюб (Наби) Рахимов. Вчера его видели на ифтаре в Симферопольском районе Ак-Мечеть.

Мужчина, по словам знакомых и соседей, зарабатывал на жизнь тем, что готовил пищу для разговения на Ифтар. По версии силовиков, он оказывал им сопротивление при обыске, но верить людям, которые упекли в тюрьмы уже больше 80 невиновных людей - крымских татар, я никогда не тороплюсь", - отметила Зудиева.

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Она также добавила, что супругу погибшего мужчины - Сахибу Рахимову вместе с сыном до сих пор не могут найти.

"Ее увез после обыска в их доме в селе Заветное Советского района Крыма начальник отделения по вопросам миграции. Соседи и односельчане массово подают заявления в полицию о пропаже его супруги и 15-летнего сына", - отметила правозащитница.

Российские силовики застрелили узбека-мусульманина Аюба Рахимова в собственном доме под Симферополем, - правозащитница 01
Российские силовики застрелили узбека-мусульманина Аюба Рахимова в собственном доме под Симферополем, - правозащитница 02
На фото: 11-летняя Мумина и 15-летний Такъюддин. Сегодня они и другие дети в этой семье остались без отца.

Российские силовики застрелили узбека-мусульманина Аюба Рахимова в собственном доме под Симферополем, - правозащитница 03
Российские силовики застрелили узбека-мусульманина Аюба Рахимова в собственном доме под Симферополем, - правозащитница 04
Российские силовики застрелили узбека-мусульманина Аюба Рахимова в собственном доме под Симферополем, - правозащитница 05

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  • BanderaVbyv Moscoviyu
    КАЦАПИ НЕВЖЕ ВИ ВІРЕТЕ ЩО ВАС ХТОСЬ ПОЖАЛІЄ І ДАСТЬ ПРИХИСТОК
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  • Игорь Монахов c4e9a61d
    Вот тут в одном только сожалею что - почему вот так вот не задержали медведчука и козака... Российские силовики застрелили узбека-мусульманина Аюба Рахимова в собственном доме под Симферополем, - правозащитница - Цензор.НЕТ 5978
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