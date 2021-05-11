Пока в доме Медведчука продолжается обыск, вызывали эвакуатор для его припаркованного на тротуаре Mercedes-Benz. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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В доме кума Путина, лидера фракции ОПЗЖ Виктора Медведчука на улице Монтажников продолжается обыск.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
В то же время находящиеся возле участка активисты увидели неподалеку Mercedes-Benz политика и вызвали эвакуатор, так как он был припаркован на тротуаре. Когда эвакуатор прибыл, охранники Медведчука отогнали автомобиль-нарушитель.
Находившийся в эвакуаторе инспектор заявил, что штраф автовладельцу направят автоматически.
Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.
Следователи СБУ проводят обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.