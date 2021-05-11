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Пока в доме Медведчука продолжается обыск, вызывали эвакуатор для его припаркованного на тротуаре Mercedes-Benz. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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В доме кума Путина, лидера фракции ОПЗЖ Виктора Медведчука на улице Монтажников продолжается обыск.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Пока в доме Медведчука продолжается обыск, вызывали эвакуатор для его припаркованного на тротуаре Mercedes-Benz 01

В то же время находящиеся возле участка активисты увидели неподалеку Mercedes-Benz политика и вызвали эвакуатор, так как он был припаркован на тротуаре. Когда эвакуатор прибыл, охранники Медведчука отогнали автомобиль-нарушитель.

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Пока в доме Медведчука продолжается обыск, вызывали эвакуатор для его припаркованного на тротуаре Mercedes-Benz 02
Пока в доме Медведчука продолжается обыск, вызывали эвакуатор для его припаркованного на тротуаре Mercedes-Benz 03
Пока в доме Медведчука продолжается обыск, вызывали эвакуатор для его припаркованного на тротуаре Mercedes-Benz 04
Пока в доме Медведчука продолжается обыск, вызывали эвакуатор для его припаркованного на тротуаре Mercedes-Benz 05

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Пока в доме Медведчука продолжается обыск, вызывали эвакуатор для его припаркованного на тротуаре Mercedes-Benz 06
Пока в доме Медведчука продолжается обыск, вызывали эвакуатор для его припаркованного на тротуаре Mercedes-Benz 07
Пока в доме Медведчука продолжается обыск, вызывали эвакуатор для его припаркованного на тротуаре Mercedes-Benz 08
Пока в доме Медведчука продолжается обыск, вызывали эвакуатор для его припаркованного на тротуаре Mercedes-Benz 09

Находившийся в эвакуаторе инспектор заявил, что штраф автовладельцу направят автоматически.

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Пока в доме Медведчука продолжается обыск, вызывали эвакуатор для его припаркованного на тротуаре Mercedes-Benz 10
Фото, видео: Олег Богачук

Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Следователи СБУ проводят обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.

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Топ комментарии

  • Власов Сергей b3083465








    Луганчанин

    @Lugan4anin

    ·4 ч

    Не могу понять почему все так рады обыскам у *********? Таких обысков, задержаний было миллиард, а хоть одна гнида села или сдохла при загадочных обстоятельствах? Да нет, все на свободе и с миллиардами. Радоваться будем, если его посадят или завалят. Вероятность этого крайне мала
  • HartmannEri
    Странно, а почему "кубик" фошыздский, а не скрепный "уаз"? Пока в доме Медведчука продолжается обыск, вызывали эвакуатор для его припаркованного на тротуаре Mercedes-Benz - Цензор.НЕТ 6410
  • Микола Бабич f1f90c47
    ты казломордый лучше о своем свинособачнике побеспокойся, вот тебе для размышления:
    Старшая дочка ввп-гражданка Нидерландов!
    Младшая дочка ввп-гражданка Франции!
    Бывшая ввп, людмила шкребнева-путина-очеретная-гражданка Франции!
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