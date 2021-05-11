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Жена Медведчука Оксана Марченко постит в соцсетях фото якобы из Хорватии. ФОТО

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Жена председателя политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксана Марченко за несколько часов до того, как ему сообщили о подозрении в госизмене, опубликовала в соцсетях фото цветов и моря с геотэгом "Хорватия".

Снимки опубликованы на ее страницах в Фейсбуке и Инстаграме, сообщает Цензор.НЕТ. В Инстаграме в посте указан геотэг - "Хорватия". Хотя это не обязательно означает, что фотографии были сделаны именно сегодня и именно в Хорватии - фото могло быть сделано раньше, а в качестве геолокации можно указать любое место.

Жена Медведчука Оксана Марченко постит в соцсетях фото якобы из Хорватии 01

Марченко опубликовала несколько снимков природы и сопроводила их текстом о том, как важно радоваться природе.

"Сегодня для нас тихая уединенность прекрасных долин, цветы, зеленые поля, леса, журчание неиссякаемого источника, красота горных линий, голос моря или переговаривание горлиц кажутся чем-то банальным, неинтересным и неразвлекательным - и это опасно", - написала Марченко за несколько часов до того, как ее мужу предъявили подозрение в госизмене.

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"Именно в восприятии вечной красоты природы мы можем совершенствоваться и орошать свою душу целебной влагой..." - считает Марченко.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 11 мая депутатам ОПЗЖ Медведчуку и Козаку предъявили подозрение в госизмене.

Им вменяют три эпизода - в подтверждение опубликовали документы и записи бесед Медведчука с высокопоставленным российским чиновником. По версии следствия, Медведчук:

  1. в 2016 году переоформил по законам оккупантам свое месторождение в Крыму;
  2. выдал россиянам секретные данные об украинских военнослужащих;
  3. пытался под видом общественной организации построить в Украине российскую сеть влияния.

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Дома у Медведчука прошли обыски. По данным СБУ, Медведчук находится в Украине, а депутат ОПЗЖ Тарас Козак успел сбежать в РФ. В ОПЗЖ обвинения против своих партийцев называют "местью" и "политической расправой".

Жена Медведчука Оксана Марченко постит в соцсетях фото якобы из Хорватии 02

Жена Медведчука Оксана Марченко постит в соцсетях фото якобы из Хорватии 03
Жена Медведчука Оксана Марченко постит в соцсетях фото якобы из Хорватии 04
Жена Медведчука Оксана Марченко постит в соцсетях фото якобы из Хорватии 05
Жена Медведчука Оксана Марченко постит в соцсетях фото якобы из Хорватии 06

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Топ комментарии

  • дмитрий иванов 527db324
    Ну вот, сами в Евросоюзе уже давно отдыхают, а некоторые и живут, а наивному пиплу всё о Совке и таёжных союзах кукарекают
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Проблема не в тих хто локшину пропонує ,а в тих ,хто її з задоволенням хряцає !!!)))
  • Шрек Баблокат
    Жена Медведчука Оксана Марченко постит в соцсетях фото якобы из Хорватии - Цензор.НЕТ 7842
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