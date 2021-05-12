Корабль Береговой охраны США "Hamilton" покинул Украину. ФОТО
Об этом сообщает Госпогранслужба, информирует Цензор.НЕТ.
"Американские коллеги побывали на корабле Морской охраны Госпогранслужбы "Николаев". В дружеской и непринужденной обстановке поговорили о перспективах развития и сотрудничества, об опыте участия в обзорных операциях, а также о важности постоянного повышения профессионализма. На память о дружеской встрече и эффективном сотрудничестве во время совместных учений украинские и иностранные моряки обменялись сувенирами и памятными знаками", - сказано в сообщении.
После этого по традиции корабль Морской охраны проводил "Hamilton" до предела территориального моря.
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Напомним, корабль береговой охраны США находился в Украине в 8 мая. ВМС ВСУ провели в акватории Черного моря совместно с Береговой охраной США тренировку типа "PASSEX".