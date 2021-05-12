Новости Фото • Агрессия России против Украины

Корабль Береговой охраны США "Hamilton" покинул Украину. ФОТО

7 78642
Экипажи украинского и американского кораблей завершили совместные учения. На память они обменялись сувенирами, и корабль Морской охраны "Николаев" проводил гостей до границы территориального моря.

Об этом сообщает Госпогранслужба, информирует Цензор.НЕТ.

"Американские коллеги побывали на корабле Морской охраны Госпогранслужбы "Николаев". В дружеской и непринужденной обстановке поговорили о перспективах развития и сотрудничества, об опыте участия в обзорных операциях, а также о важности постоянного повышения профессионализма. На память о дружеской встрече и эффективном сотрудничестве во время совместных учений украинские и иностранные моряки обменялись сувенирами и памятными знаками", - сказано в сообщении.

После этого по традиции корабль Морской охраны проводил "Hamilton" до предела территориального моря.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Российские корабли пытались мешать флагману морской охраны ГПСУ "Григорий Куропятников" встретить корабль Береговой охраны США "Hamilton". ФОТОрепортаж

Напомним, корабль береговой охраны США находился в Украине в 8 мая. ВМС ВСУ провели в акватории Черного моря совместно с Береговой охраной США тренировку типа "PASSEX".

Корабль Береговой охраны США Hamilton покинул Украину 01
Корабль Береговой охраны США Hamilton покинул Украину 02
Корабль Береговой охраны США Hamilton покинул Украину 03
Корабль Береговой охраны США Hamilton покинул Украину 04

Топ комментарии

  • Evro7
    На бункере то у тваво ***** вообще гробовая тишина
  • Colt
    Московитам дали знак: "Не расслабляйтесь, мы всегда неподалёку"
    "И вы у нас на мушке".
  • Яр Холодний
    Адміни нас "банять" за "надто різкі" вислови... Коли вони займуться "дурними" висловами тих, хто пише, чи перекладає статті?...
    "..... корабль Морской охраны проводил "Hamilton" до предела территориального моря...."Источник:https://censor.net/ru/p3264673...
    У нас немає "територіального моря". Эдині "територіальні моря" на світі, "з натяжкою" - це Аральське (якщо озеро на території Казахстану можна назвать "морем", і Охотське, якщо забуть, що Куріли - спірна з Японією територія... Навіть Азовське таким не є, бо частина його узбережжя належить Росії... Правильно писать треба - "до пределов территориальных вод...".
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости