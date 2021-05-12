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В Ивано-Франковске ночью взорвался автомобиль, в него стреляли из РПГ, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

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В Ивано-Франковске ночью взорвался автомобиль BMW. В полиции подозревают, что в него стреляли из ручного противотанкового гранатомета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Ивано-Франковской области.

Пострадавших нет, поврежден автомобиль. По данному факту полиция начала уголовное производство.

11 мая около 23:25 в полицию поступило сообщение, что в областном центре на улице Галицкая взорвался автомобиль марки "BMW Х5".

Предварительно правоохранители установили, что неизвестный со стороны берега реки Быстрица-Солотвинская из предмета, который по типу действия похож на ручной противотанковый гранатомет произвел выстрел, в результате чего, путем взрыва, повредил автомобиль. Все вещественные доказательства направлены на экспертизу.

Следователи начали уголовные производства по ч.2, ст.194, ч.1, ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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В Ивано-Франковске ночью взорвался автомобиль, в него стреляли из РПГ, - Нацполиция 01
В Ивано-Франковске ночью взорвался автомобиль, в него стреляли из РПГ, - Нацполиция 02
В Ивано-Франковске ночью взорвался автомобиль, в него стреляли из РПГ, - Нацполиция 03
В Ивано-Франковске ночью взорвался автомобиль, в него стреляли из РПГ, - Нацполиция 04
В Ивано-Франковске ночью взорвался автомобиль, в него стреляли из РПГ, - Нацполиция 05
В Ивано-Франковске ночью взорвался автомобиль, в него стреляли из РПГ, - Нацполиция 06
В Ивано-Франковске ночью взорвался автомобиль, в него стреляли из РПГ, - Нацполиция 07
В Ивано-Франковске ночью взорвался автомобиль, в него стреляли из РПГ, - Нацполиция 08

Топ комментарии

  • zhorick
    Нєє, поліція не досить повно написала, треба писати так: "Постать, схожа на людину, здійснила вчинок, подібний на постріл, проведений з предмета, схожого на ручний гранатомет, та влучила в об'єкт, за багатьма ознаками схожий на автомобіль"
  • Юрий Васильевич e5e9883f
    Как-то не понятно РПГ ( ручной противотанковый гранатомёт) а что мы видим БМВ застреляли с рогаток.
  • Николай Нестор Нагорняк
    Авто, естественно, принадлежит бедному заробитчанину...И еще на кредите...
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