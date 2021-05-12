8 млн пчел погибли на Закарпатье во время доставки грузовиком "Укрпочты". ФОТОрепортаж

На Закарпатье пчеловоды заказали 8 млн пчел. Их отправили "Укрпочтой", однако из-за отсутствия кислорода и отсека для проветривания в грузовике все насекомые погибли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил журналист Виталий Глагола.

"8 миллионов пчел отправили Укрпочтой из Закарпатья. Они погибли. Это произошло вчера, 11 мая. Пчеловоды с Иршава и Виноградова прислали специальные пакеты с пчелами, маткой и специальным под расплодом прислали Укрпочтой заказчикам. 400 специальных пакетов работники Укрпочты везли в обычном грузовике Hyundai. Из-за отсутствия кислорода и отсеков для проветривания все 8 млн пчел, которые были в грузовике не выжили. Это обнаружили в Ужгороде через несколько часов после отправки", - говорится в сообщении.

Пчеловоды обратились в полицию и собираются судиться с "Укрпочтой". Стоимость всех отправленных по почте пчел на рынке составляет около 500 тыс. гривен.

На сайте "Укрпочты" есть специальные условия для упаковки пчел к отправке. Отправщики уверяют - они соблюдали эти требования.

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