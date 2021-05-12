Адвокаты из Днепра "сливали" криминалитету информацию о следственных действиях правоохранителей, - СБУ. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По предварительным данным, противоправную деятельность наладили несколько представителей адвокатского объединения и чиновник одного из районных судов. Их интересовала информация об обысках и других процессуальных мерах, которые будут проводить правоохранители в отношении участников уголовных производств.
Для этого злоумышленники незаконно получили электронные ключи доступа к закрытому реестру судебных решений.
Противоправно полученные сведения они передавали своим "подзащитным" для избежания ответственности, в том числе для уничтожения вещественных доказательств и сокрытие от следствия.
Во время обысков по местам жительства и работы участников схемы обнаружена компьютерная техника, средства коммуникации и распечатки судебных решений, которые злоумышленники использовали в незаконной деятельности.
В рамках уголовного производства, начатого следователями СБ Украины по ч. 2 ст. 376-1 (незаконное вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда) Уголовного кодекса Украины, одному из организаторов противоправного механизма сообщено о подозрении.
Сейчас продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности других лиц, причастных к схеме.