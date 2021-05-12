На берегу Азовского моря в Кирилловке нашли мину, - ГСЧС. ФОТО
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На берегу Азовского моря спасатели ГСЧС нашли и обезвредили мину времен прошлых войн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
11 мая группа разминирования в г. Запорожье изъяла и уничтожила противотанковую мину ТМ-42 времен прошлых войн, которую обнаружили на берегу Азовского моря в пгт Кирилловка Мелитопольского района.
В тот же день пиротехники ГСЧС изъяли и уничтожили одну минометную мину калибра 82 мм времен прошлых войн, которую обнаружили во время земляных работ в лесополосе в с. Зеленый Гай Васильевского района.