На берегу Азовского моря в Кирилловке нашли мину, - ГСЧС. ФОТО

На берегу Азовского моря спасатели ГСЧС нашли и обезвредили мину времен прошлых войн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

11 мая группа разминирования в г. Запорожье изъяла и уничтожила противотанковую мину ТМ-42 времен прошлых войн, которую обнаружили на берегу Азовского моря в пгт Кирилловка Мелитопольского района.

В тот же день пиротехники ГСЧС изъяли и уничтожили одну минометную мину калибра 82 мм времен прошлых войн, которую обнаружили во время земляных работ в лесополосе в с. Зеленый Гай Васильевского района.

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