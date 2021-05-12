Завотделением одесской больницы вымогал у пациентов деньги за "бесплатные" операции на сердце, - СБУ. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По данным предварительного следствия, противоправную деятельность организовал заведующий отделением медучреждения. Организатор схемы привлек врачей к вымогательству денег с пациентов за предоставление услуг, которые подпадают под бесплатную медицинскую помощь.
В частности, по законодательству Украины приобретение протезов, клапанов шунтов осуществляется за бюджетные средства. Сотрудники спецслужбы задокументировали, что чиновник получал неправомерную выгоду наличными и лично распределял ее среди врачей, задействованных в схеме.
Установлено, что размер неправомерной выгоды зависел от сложности и состояния больных и составлял от 86 до 400 тыс. грн.
Правоохранители задержали злоумышленника в помещении медучреждения при получении $11 тыс. от пациента, которому необходимо было провести операцию на аорте. В ходе обысков изъята черновая бухгалтерия, по которой распределяли средства, полученные от больных.
В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 задержанному сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.