Завотделением одесской больницы вымогал у пациентов деньги за "бесплатные" операции на сердце, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ разоблачила должностных лиц центра кардиохирургии при Одесской областной больнице на получении взяток. Стоимость "услуг" участников коррупционной схемы составляла до 500 тыс. грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным предварительного следствия, противоправную деятельность организовал заведующий отделением медучреждения. Организатор схемы привлек врачей к вымогательству денег с пациентов за предоставление услуг, которые подпадают под бесплатную медицинскую помощь.

В частности, по законодательству Украины приобретение протезов, клапанов шунтов осуществляется за бюджетные средства. Сотрудники спецслужбы задокументировали, что чиновник получал неправомерную выгоду наличными и лично распределял ее среди врачей, задействованных в схеме.

Установлено, что размер неправомерной выгоды зависел от сложности и состояния больных и составлял от 86 до 400 тыс. грн.

Правоохранители задержали злоумышленника в помещении медучреждения при получении $11 тыс. от пациента, которому необходимо было провести операцию на аорте. В ходе обысков изъята черновая бухгалтерия, по которой распределяли средства, полученные от больных.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 задержанному сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

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