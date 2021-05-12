Проводятся обыски в помещениях КГГА и частного предприятия по делу о нанесении 19,5 млн грн ущерба бюджету Киева, - прокуратура. ФОТО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру Киева.
Досудебным расследованием установлено, что директор частного предприятия в 2013 году, приобретя объекты недвижимости, расположенные на коммунальной земли, умышленно не заключил договор аренды земельного участка, а пользовался ею бесплатно.
Согласно заключению экспертизы, указанными действиями территориальной общине Киева нанесен ущерб в размере почти 19,5 млн грн. Составлено сообщение о подозрении директору частного предприятия по ч. 2 ст. 364-2 УК Украины. Принимаются меры для его вручения.
Кроме этого, в рамках уголовного производства продолжаются обыски в помещении Киевской городской государственной администрации, должностные лица которой могут быть причастны к указанным правонарушениям.
"По результатам следственных действий будет дана правовая оценка действиям должностных лиц КГГА, которые не приняли никаких мер по заключению соответствующих договоров аренды с землепользователем", - отмечают в прокуратуре.