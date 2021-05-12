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НАБУ разыскивает экс-руководителя департамента "ПриватБанка" Бычихину, подозреваемую по факту растраты 8,2 млрд. ФОТО

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Национальное антикоррупционное бюро Украины разыскивает экс-руководителя департамента межбанковских операций ПАО КБ "ПриватБанк" Елену Бычихину. Она является подозреваемой по факту растраты 8,2 млрд грн "ПриватБанка".

Об этом НАБУ сообщает в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"НАБУ разыскивает экс-руководителя департамента межбанковских операций ПАО КБ "ПриватБанк", которая является подозреваемой в уголовном производстве № 12017040000000531 по факту растраты 8,2 млрд "ПриватБанка", - говорится в сообщении.

Так, Бюро разыскивает Бычихину Елену Анатольевну.

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НАБУ разыскивает экс-руководителя департамента ПриватБанка Бычихину, подозреваемую по факту растраты 8,2 млрд 01

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Топ комментарии

  • Рома Маестро
    Сразу видно, честное, благородное, скромное лицо! НАБУ что-то наговаривает!!!
  • олег иванов 9d1a2ffb
    Мож это Беня без бороды и в парике? НАБУ разыскивает руководителя департамента "ПриватБанка" Бычихину, подозреваемую по факту растраты 8,2 млрд - Цензор.НЕТ 6950
  • cimbitep
    у бени в огороде искали? под пятой пальмой слева от входа.
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