НАБУ разыскивает экс-руководителя департамента "ПриватБанка" Бычихину, подозреваемую по факту растраты 8,2 млрд. ФОТО
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Национальное антикоррупционное бюро Украины разыскивает экс-руководителя департамента межбанковских операций ПАО КБ "ПриватБанк" Елену Бычихину. Она является подозреваемой по факту растраты 8,2 млрд грн "ПриватБанка".
Об этом НАБУ сообщает в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"НАБУ разыскивает экс-руководителя департамента межбанковских операций ПАО КБ "ПриватБанк", которая является подозреваемой в уголовном производстве № 12017040000000531 по факту растраты 8,2 млрд "ПриватБанка", - говорится в сообщении.
Так, Бюро разыскивает Бычихину Елену Анатольевну.