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Израильские новорожденные пережидают ракетный обстрел на руках у отцов в защищенном коридоре. ФОТО ДНЯ

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Израиль и Сектор Газа с 10 мая обмениваются ракетными ударами. Это самая большая эскалация насилия на Ближнем Востоке за последние два года.

Фото опубликовано на фейсбук-странице армии Израиля, сообщает Цензор.НЕТ.

"Во время ракетного обстрела центральной части Израиля из Газы новорожденных израильских младенцев в родильном отделении вытащили из детских кроваток и вынесли в укрепленный коридор, в то время как на больницу падали ракеты", - сказано в подписи к фотографии.

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Израильские новорожденные пережидают ракетный обстрел на руках у отцов в защищенном коридоре 01

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Топ комментарии

  • Олєкса Москаленко
    ...після родів не можна піднятись
  • Филипп Филиппович Преображенск
    Pan Doktor@pan_dok

    "Хамас произвёл атаку российскими ракетами."

    А какими ещё? Кто их единственный союзник, производящий ракеты?
  • 18c49ed2
    Арабы переняли от совдеповских "инструкторов" тактику стрелять из школ, садиков и больниц. Как и орки дыры кстати.
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