Израильские новорожденные пережидают ракетный обстрел на руках у отцов в защищенном коридоре. ФОТО ДНЯ

Израиль и Сектор Газа с 10 мая обмениваются ракетными ударами. Это самая большая эскалация насилия на Ближнем Востоке за последние два года.