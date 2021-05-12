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Блокирована продажа контрафактного алкоголя и сигарет: Часть из них изготовлялась в "ДНР". ФОТОрепортаж

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Служба безопасности Украины блокировала масштабную противоправную продажу контрафактных сигарет и алкоголя в Днепропетровской и Донецкой областях. Ежемесячный оборот средств злоумышленников составлял более 10 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что злоумышленники завозили продукцию, изготовленную в "ДНР" и в одной из соседних стран. Часть сигарет была неизвестного происхождения. Товар злоумышленники переправляли из временно оккупированной территории.

Правоохарнители предварительно выяснили, что нелегальный бизнес организовали пятеро жителей из Днепропетровской и Донецкой областей. Всего в схеме было задействовано более 20 человек. Для прикрытия противоправной деятельности они использовали реквизиты нескольких ООО и ФОП. Контрафактную продукцию с поддельными марками акцизного налога организаторы схемы реализовывали через сеть розничной торговли.

В рамках открытого уголовного производства правоохранители провели более 20 обысков по местам хранения незаконных изделий, расположения офисных помещений и проживания фигурантов дела в 2 областях Украины. Во время следственных действий изъято:

- более 250 ящиков с 125 тыс. пачек сигарет;
- более 1 тыс. бутылок контрафактного алкоголя;
- черновые записи,
- 500 тыс. грн наличными.

Общая стоимость изъятой продукции составляет более 10 млн грн. Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 3 ст. 199 и ч. 2 ст. 204 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия. Проверяется информация относительно сбыта "товара" на территории других областей Украины.

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Блокирована продажа контрафактного алкоголя и сигарет: Часть из них изготовлялась в ДНР 01
Блокирована продажа контрафактного алкоголя и сигарет: Часть из них изготовлялась в ДНР 02
Блокирована продажа контрафактного алкоголя и сигарет: Часть из них изготовлялась в ДНР 03
Блокирована продажа контрафактного алкоголя и сигарет: Часть из них изготовлялась в ДНР 04
Блокирована продажа контрафактного алкоголя и сигарет: Часть из них изготовлялась в ДНР 05
Блокирована продажа контрафактного алкоголя и сигарет: Часть из них изготовлялась в ДНР 06
Блокирована продажа контрафактного алкоголя и сигарет: Часть из них изготовлялась в ДНР 07
Блокирована продажа контрафактного алкоголя и сигарет: Часть из них изготовлялась в ДНР 08
Блокирована продажа контрафактного алкоголя и сигарет: Часть из них изготовлялась в ДНР 09

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Топ комментарии

  • Serg Sergeev
    Что то не вижу инфу КАКИМ образом из луганды контрафакт в пром обьемах попадал в Украину!
    Где аресты ментов, СБУ ков и др крыши торговли на крови!!!!
    Или Геращенко будет рассказывать, что это пенсы на себе проносили через мин поля?
  • Койот Восточноукраинский
    Через Харьковский участок границы прекрасно возят.
  • Mykola Vovk
    Слишком много политиков, мусоров, сбушников придётся сажать
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