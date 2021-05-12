Задержана группа полицейских, вымогавшая деньги у наркозависимых на Луганщине, - ГБР. ФОТОрепортаж
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
По предварительной информации, трое полицейских батальона патрульной службы полиции особого назначения "Скиф" ГУ Нацполиции в Запорожской области по предварительному сговору разработали и применили схему получения неправомерной выгоды.
Они привлекли к "сотрудничеству" наркозависимого жителя Луганской области. Угрожая ему привлечением к уголовной ответственности по факту обнаружения наркотического вещества, полицейские заставили мужчину подбрасывать наркотики другим наркозависимым. В дальнейшем, проводя проверку документов и осмотр у этих граждан, полицейские "находили" запрещенные вещества и предлагали за определенное денежное вознаграждение избежать ответственности за хранение запрещенных средств.
В результате спецоперации ГБР задержало троих полицейских при въезде в Лисичанск Луганской области. В служебном автомобиле задержанных была обнаружена и изъята неправомерная выгода.
Полицейским сообщено о подозрении в получении должностным лицом неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины). По ходатайству следователя ГБР суд избрал задержанным меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога по 158 тыс. грн. Сейчас подозреваемые находятся в СИЗО.
В случае доказательства вины полицейским грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет с конфискацией имущества.