На Полтавщине простились с умершим от полученного 28 апреля ранения воином 81-й ОАМБр Виктором Городниченко. ФОТОрепортаж

Сегодня, 12 мая, в городе Миргород Полтавской области состоялась церемония прощания со старшим солдатом, военнослужащим 81-й отдельной аэромобильной бригады Виктором Городниченко. 28 апреля боец был ранен снайпером наемников РФ в зоне проведения ООС и 8 мая умер в военно-медицинском клиническом центре Северного региона в городе Харьков.

Об этом говорится на официальном сайте Миргородского городского совета, сообщает Цензор.НЕТ.

Виктор Городниченко родился 19 февраля 1996 года. Окончил Кременчугский лицей с усиленной военно-физической подготовкой. С августа 2016 года проходил военную службу по контракту в 81-й отдельной аэромобильной бригаде. Был наводчиком взвода огневой поддержки. Военнослужащий 28 апреля нес службу на позиции близ села Зайцево Бахмутского района, получил пулевое ранение в результате выстрела вражеского снайпера российско-террористических сил. Бойцу сразу оказали неотложную медицинскую помощь, затем эвакуировали в больницу в Бахмут, позже - в Харьков. После изнурительных операций он умер в госпитале 8 мая.





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Началось прощание с военным в селе Ромодан, где рос воин. У родительского дома устроили панихиду. Затем траурная процессия прибыла в Миргород. На митинге присутствовали руководители областной, районной и городской власти, родные, боевые побратимы и друзья Виктора, общественность. С погибшим прощались возле часовни на улице Петровской.









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Похоронили Виктора Городниченко с воинскими почестями на Аллее Героев в Миргороде.





У погибшего остались мама, брат, жена и маленькая дочь.