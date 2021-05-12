Зеленский призвал Литву убедить партнеров по ЕС подписывать двусторонние декларации о европейской перспективе Украины. ФОТО
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Литва первой подписала двустороннее Декларацию о поддержке стремления Украины стремления в Европейский Союз. Хочу за это поблагодарить президента Науседу", - сказал Зеленский.
Стороны также обсудили стратегическую цель Украины относительно политической ассоциации и экономической интеграции в Европейский Союз. "Президент Украины призвал Литву присоединиться к убеждению европейских партнеров в целесообразности подписания с Украиной двусторонних деклараций о европейской перспективе", - говорится в сообщении.
Кроме того, Зеленский выразил благодарность всем депутатам Сеймаса за принятие 27 апреля Резолюции с осуждением провокационных действий Российской Федерации и выражение поддержки Украине. "Именно такие решительные шаги наших международных партнеров помогли уменьшить градус напряжения вдоль границ Украины и во временно оккупированном Крыму", - отметил глава государства.
Зеленский рассказал спикеру Сеймаса о "длительной милитаризации Крымского полуострова и стремительном ухудшении гуманитарной ситуации в результате нарушения оккупационными властями прав человека". Он поблагодарил литовскую делегацию за их стремление "посетить административную границу с временно оккупированным Крымом в Херсонской области и пообщаться с внутренне перемещенными лицами".
Зеленский также поприветствовал образование 11 мая 2021 года в Сеймасе Литовской Республики парламентской платформы по деоккупации Крыма.