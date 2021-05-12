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Зеленский призвал Литву убедить партнеров по ЕС подписывать двусторонние декларации о европейской перспективе Украины. ФОТО

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Зеленский призвал Литву убедить партнеров по ЕС подписывать двусторонние декларации о европейской перспективе Украины. ФОТО
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со спикером Сеймаса Литовской Республики Викторией Чмилите-Нильсен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Литва первой подписала двустороннее Декларацию о поддержке стремления Украины стремления в Европейский Союз. Хочу за это поблагодарить президента Науседу", - сказал Зеленский.

Стороны также обсудили стратегическую цель Украины относительно политической ассоциации и экономической интеграции в Европейский Союз. "Президент Украины призвал Литву присоединиться к убеждению европейских партнеров в целесообразности подписания с Украиной двусторонних деклараций о европейской перспективе", - говорится в сообщении.

Зеленский призвал Литву убедить партнеров по ЕС подписывать двусторонние декларации о европейской перспективе Украины 01

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Кроме того, Зеленский выразил благодарность всем депутатам Сеймаса за принятие 27 апреля Резолюции с осуждением провокационных действий Российской Федерации и выражение поддержки Украине. "Именно такие решительные шаги наших международных партнеров помогли уменьшить градус напряжения вдоль границ Украины и во временно оккупированном Крыму", - отметил глава государства.

Зеленский призвал Литву убедить партнеров по ЕС подписывать двусторонние декларации о европейской перспективе Украины 02

Зеленский рассказал спикеру Сеймаса о "длительной милитаризации Крымского полуострова и стремительном ухудшении гуманитарной ситуации в результате нарушения оккупационными властями прав человека". Он поблагодарил литовскую делегацию за их стремление "посетить административную границу с временно оккупированным Крымом в Херсонской области и пообщаться с внутренне перемещенными лицами".

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Зеленский также поприветствовал образование 11 мая 2021 года в Сеймасе Литовской Республики парламентской платформы по деоккупации Крыма.

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Ять, чемпион по ничегонеделанию и пустым декларациям призывает всех быть такими и тупо сотрясать воздух. А ты, Вава, им видосик сбацай и разошли всем.
  • Baks13
    Убеждать надо ДЕЛАМИ !!
  • Ан Мур
    а Литва закликає не купувати касапську електренергію...
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