"Чайку?": Жена Лещенко опубликовала фото в образе проводницы "Укрзализныци" в коже

Жена члена наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергея Лещенко Анастасия Топольская продолжает публиковать фото после скандала, разгоревшегося из-за ее выступления в Москве.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее фото Топольская опубликовала в Facebook.

"Друзья, чайку anyone?", - говорится в подписи к публикации.

Напомним, 4 мая московский артцентр Mutabor анонсировал выступление Анастасии Топольской в столице РФ 8-9 мая.

Позже Топольская похвасталась выступлением на экстравагантной вечеринке в Москве.

Анастасия Топольская отреагировала на критику за выступление в Москве, опубликовав фотографию в сторис Instagram, на котором девочка справляет нужду.

"Передаю привет всем ботофермам и хейтерам. Пишите еще. Поднимайте мои публикации в топ", - подписала снимок Топольская.

Муж Топольской, член набсовета "Укрзализныци" Лещенко заявил: Жена поехала в Москву защищать ЛГБТ от Путина и Кадырова и за это заслуживает широкой поддержки.

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