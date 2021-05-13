"Титушки" пришли на суд по мере пресечения Медведчуку. ФОТОрепортаж

Сегодня, 13 мая, в 13.00 должно начаться заседание Печерского райсуда Киева, на котором рассмотрят ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения народному депутату Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку.

На данный момент под зданием суда находится нардеп ОПЗЖ Илья Кива и большое количество молодых парней спортивного телосложения, которых еще называют "титушками", сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Кива заявил журналистам, что хочет дождаться доказательств вины Медведчука, которые представит обвинение в суде.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

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На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.

12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с подозрением. Он хотел без предварительных договоренностей попасть в кабинет генпрокурора Венедиктовой, но его не пустили. Вместе с тем, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.