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"Титушки" пришли на суд по мере пресечения Медведчуку. ФОТОрепортаж

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Сегодня, 13 мая, в 13.00 должно начаться заседание Печерского райсуда Киева, на котором рассмотрят ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения народному депутату Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку.

На данный момент под зданием суда находится нардеп ОПЗЖ Илья Кива и большое количество молодых парней спортивного телосложения, которых еще называют "титушками", сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Кива заявил журналистам, что хочет дождаться доказательств вины Медведчука, которые представит обвинение в суде.

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Титушки пришли на суд по мере пресечения Медведчуку 01
Титушки пришли на суд по мере пресечения Медведчуку 02
Титушки пришли на суд по мере пресечения Медведчуку 03
Титушки пришли на суд по мере пресечения Медведчуку 04
Титушки пришли на суд по мере пресечения Медведчуку 05
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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

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На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.

12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с подозрением. Он хотел без предварительных договоренностей попасть в кабинет генпрокурора Венедиктовой, но его не пустили. Вместе с тем, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Топ комментарии

  • Рома Маестро
    "Титушки" пришли на суд по мере пресечения Медведчуку - Цензор.НЕТ 1147
  • Владислав Васильченко
    "Тітушки" прийшли на суд щодо запобіжного заходу Медведчуку - Цензор.НЕТ 7421
  • Andre Viy
    які студенти ... там усі як мінімум доценти ... а може і кілька академіків ...
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