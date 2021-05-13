В Синельниково на Днепропетровщине открыли мемориальные доски пяти погибшим в зоне АТО воинам: они были в числе первых мобилизованных на защиту Украины. ФОТОрепортаж

Во вторник, 11 мая, в городе Синельниково Днепропетровской области на фасадах общеобразовательных школ № 1 и № 2 торжественно открыли пять мемориальных досок военнослужащим Вооруженных Сил Украины, погибших в 2014-2015 годах в зоне АТО. Право открыть доски было предоставлено детям погибших Героев.

Об этом говорится на официальном сайте Синельниковского городского совета, сообщает Цензор.НЕТ.

На фасаде школы № 1 были открыты доски:

- Максиму Юрьевичу Лянку, 07.01.1986 года рождения, солдату, разведчику-радиотелеграфисту 74-го отдельного разведывательного батальона, который погиб 5 августа 2015 г. в районе села Карловка Марьинского района Донецкой области в результате подрыва на фугасе;

- Александру Сергеевичу Авраменко, 05.03.1989 года рождения, солдату, стрелку-зенитчику 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, который погиб 14 июня 2014 г. около часа ночи в военно-транспортном самолете Ил-76, который был сбит террористами при заходе на посадку в аэропорт Луганска;

- Юрию Владимировичу Применко, 25.11.1983 года рождения, старшему солдату, радиотелефонисту 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, который погиб 5 августа 2014 г. во время штурма высоты Саур-Могила Шахтерского района Донецкой области.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Мемориальную доску погибшему на Донбассе воину 58-й ОМПБр Андрею Ярешко открыли в Полтаве. ФОТОрепортаж

На фасаде школы № 2 были открыты доски:

- Станиславу Александровичу Осауленко, 25.07.1991 года рождения, старшему солдату, заместителю командира боевой машины, наводчику-оператору 93-й отдельной механизированной бригады, который погиб 27 августа 2017 в результате смертельного пулевого ранения, полученного в зоне проведения АТО;

- Валерию Владимировичу Алтунину, 14.04.1970 года рождения, старшему лейтенанту, командиру взвода 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, который погиб 14 июня 2014 г. около часа ночи в военно-транспортном самолете Ил-76, который был сбит террористами при заходе на посадку в аэропорт Луганска.

"11.05.2021 в городских школах №1 и №2 состоялись торжественные мероприятия - открытие мемориальных досок, установленных в честь 5-ти выпускников-военнослужащих, погибших в зоне проведения АТО / ООС. По зову государства, в наше бурное время, молодые люди в числе первых были мобилизованы на защиту территориальной целостности Украины. К большому сожалению, они не вернулись в родной город и дома живыми. Это - бывшие ученики школы №1 Лянка Максим Юрьевич, Авраменко Александр Сергеевич, Применко Юрий Владимирович и воспитанники школы №2 - Осауленко Станислав Александрович и Алтунин Валерий Владимирович.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Мемориальную доску погибшему на Донбассе морпеху 36-й ОБрМП Александру Швецу открыли в Александрии. ФОТОрепортаж

Участники церемоний вспомнили жизненный и боевой путь каждого погибшего. Право открыть доски было предоставлено детям погибших воинов - дочери Лянка Максима Ангелине и сыну Осауленко Станислава Артему.

Освящение памятных знаков провели военные священнослужители Днепропетровской епархии Украинской Православной церкви протоиерей Дмитрий Поворотный и отец Константин Савченко.

В минуте молчания взрослые и дети склонили головы перед светлой памятью и подвигом земляков, которые отдали свою жизнь за территориальную целостность и независимость Украины.

Авраменко Александр и Алтунин Валерий погибли в июне 2014 вместе с другими десантниками и членами экипажа военно-транспортного самолета Ил-76 Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, который сбили террористы при заходе на посадку в аэропорт Луганска. Самолет осуществлял перевозку личного состава с целью ротации.

Жизнь Применко Юрия оборвалась в августе 2014 в бою за стратегически важную высоту на границе Украины Саур-Могилу. Осауленко Станислав пал в бою в августе 2014 в результате полученного огнестрельного ранения. Максим Лянка погиб в 2015 году во время выполнения боевого задания от взрывной травмы.

"Мы гордимся выпускниками нашей школы! - сказала в своей речи руководитель учебного заведения №1 Елена Билан. - Наши ребята с честью выполнили долг мужчин по защите родной земли, ее суверенитета и отдали за нее самое дорогое - свою жизнь! Благодаря таким воинам, как они, и многим другим, наши дети могут без боязни ходить в школу под голубым небом... Эти памятные доски будут напоминать нам об этих мужественных синельниковцах. На их примере мы будем воспитывать следующие поколения защитников Отечества!".

Установление мемориальных досок будет способствовать национально-патриотическому воспитанию подрастающего поколения нашей страны. Памятные знаки изготовлены на средства меценатов по инициативе общественной организации "Семейный круг погибших героев", - отмечается в сообщении.





















